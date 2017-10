Volkswagen chce z Česka odčerpat peníze a pomoct si po dieselgate, říká Středula | E15.cz

Za úvahami o přesunu části produkce Škody do Německa a zvýšení poplatků za sdílené technologie vidí předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula záměr německé automobilky Volkswagen (VW) získat peníze na ztráty vzniklé po dieselgate. Vláda by podle něj měla zbystřit, protože jde o snahy, které by mohly skončit větším odlivem peněz z Česka.

"Tady se hledá prostě způsob, jak peníze do Německa legální cestou dostat. Myslím si, že by měl velmi zbystřit český stát, ministerstvo průmyslu a obchodu, ministerstvo financí, jestli jsou takové poplatky adekvátní," řekl Středula. Škoda je podle něj extrémně výdělečnou jednotkou koncernu, a to i kvůli násobně nižším platům českých zaměstnanců.

"Jednoznačně se tady projevuje, že jsme záložní německou ekonomikou, ale není možné, aby to ve finále dopadlo tak, že tady zavřeme závod společnosti VW ne proto, že by byl špatný, ale protože někdo chce stále víc peněz," uvedl. Poznamenal také, že jestliže někdo přesune výrobu z ČR do Německa, znamená to, že je rentabilní, i když jsou mzdové náklady vyšší. "Takže to je taky špatně," konstatoval.

O tom, že vedení a odbory německé automobilky se snaží omezit konkurenci, kterou pro značku VW představuje sesterská značka Škoda, informovala dnes agentura Reuters. Příznivé recenze a ziskovost automobilů značky Škoda podle Reuters stupňují rivalitu uvnitř koncernu v době, kdy značka VW směřuje k rušení tisíců pracovních míst v rámci odbourávání nadbytečných kapacit v německých továrnách.

Podobný pohled jako Středula na věc má místopředseda KSČM Jiří Dolejš. "Koncern VW je kvůli kauze s emisemi a s konkurencí u nových elektromobilů v tlaku a odnést to mají filiálky v zahraničí. Vláda by neměla ustupovat - mělo by to zásadní dopad na naši ekonomiku, která je silně spojena s výrobou automobilů," sdělil . Po léta podle něj VW z levné české práce bohatl, jednat by mely i české odbory, míní.

Středula v této souvislosti uvedl, že odbory Škody nejsou součástí odborové centrály.

Aféra dieselgate vypukla před dvěma lety, kdy americké úřady zjistily, že značky koncernu VW, včetně Škody, k motorům TDI s emisní normou Euro 5 instalovaly software, který uměl rozpoznat homologační měření emisí a upravit režim motoru tak, aby testem prošel. V běžném provozu však byly emise vyšší. Celkově se problém dotkl 11 milionů aut, z toho 1,2 milionu škodovek. V Česku se týká asi 165 tisíc aut, ze dvou třetin značky Škoda.