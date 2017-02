Volkswagen zastropoval platy a odměny nejvyšších manažerů. Chce předejít kritice

Dozorčí rada německé automobilové skupiny Volkswagen stanovila maximální limity na platy a odměny nejvyšších manažerů. Chce tím předejít další kritice, která se na vedení skupiny snesla loni kvůli odměnám za rok 2015, kdy se automobilka kvůli emisnímu skandálu propadla do rekordní ztráty.

Podle nových pravidel si bude generální ředitel Volkswagenu moci vydělat za rok nejvíce deset milionů eur (270 milionů korun). Dalším vrcholným manažerům dozorčí rada stanovila strop na 5,5 milionu eur.

Volkswagen se stal terčem kritiky německé veřejnosti a svých akcionářů poté, co jeho manažeři jen neochotně přijali snížení prémií za rok 2015 o zhruba 30 procent z původní výše, která odrážela výkonnost posledních dvou let. Společnost dnes neuvedla, jak přesně se nová politika promítne do odměn manažerů za loňský rok, uvedla jen, že "teoretická maximální odměna klesne až o 40 procent".

Bývalý šéf Volkswagenu Martin Winterkorn dostal za rok 2015 celkem 7,3 milionu eur, z toho dvě třetiny tvořily prémie. Odměny manažerů za loňský rok zveřejní Volkswagen 14. března.

Skupina chce nyní přenést důraz z prémií na pevný plat a podmínky pro udělování ročních odměn se zpřísní. Manažeři ztratí roční prémie, pokud provozní zisk společnosti zůstane pod hranicí devíti miliard eur ve srovnání s nynější úrovní pěti miliard eur. Rentabilita tržeb musí přitom být nejméně čtyři procenta, uvedla firma podle agentury Reuters.

Volkswagen srazil odměny manažerům už v minulosti. V roce 2009 platy výkonných manažerů snížil o 60 procent, protože zisk skupiny se propadl o 80 procent. V roce 2012 omezila společnost roční prémie pro generálního ředitele a nejvyšší vedení.

Volkswagen předloni v září přiznal, že po celém světě do zhruba 11 milionů naftových aut instaloval software, který umožňuje manipulovat s testy emisí. Skandál vedl k prudkému poklesu ceny akcií Volkswagenu a náklady spojené s jeho urovnáním těžce zasáhly hospodářské výsledky podniku. Skupina utrpěla rekordní celoroční čistou ztrátu 1,6 miliardy eur po zisku téměř 11 miliard eur v předešlém roce.