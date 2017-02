Volvo jede. Zisk navýšilo o téměř 70 procent, prodeje aut má tři roky po sobě rekordní

Loni automobilka prodala rekordních 534 332 vozů, o 6,2 procenta více než před rokem. Příjmy se loni zvýšily o deset procent na 515,8 miliardy korun.

Automobilku vlastní čínská společnost Zhejian Geely Holding Group, která ji v roce 2010 koupila od amerického výrobce aut Ford Motor. Pod čínským majitelem švédský podnik uskutečnil masivní investice do nových modelů a továren, aby si vybudoval pevnou pozici na trhu s luxusními vozy, kterému dominují německé konkurenční automobilky Mercedes-Benz a BMW.

Volvo patří podle výše tržeb a počtu zaměstnanců mezi největší firmy ve Švédsku, uvedla agentura Reuters.

Automobilka loni v prosinci získala od skupiny švédských investorů pět miliard švédských korun. Společnost zvýšila kapitál poprvé za šest let, co je jejím majitelem čínská Geely. Podle analytiků by tento krok mohl být předzvěstí návratu automobilky na akciový trh.