Maďarské nízkonákladové aerolinie Wizz Air plánují od 31. května létat na přímé lince mezi Prahou a Reykjavíkem na Islandu. Spojení bude provozováno dvakrát v týdnu, a to ve středu a v neděli.

Wizz Air předpokládá, že kromě turistů by nové celoroční spojení mohla využívat i obchodní klientela. Společnost přitom nabízí přímá spojení z Česka od roku 2009, v současnosti provozuje deset spojení z Prahy a z Brna například do Londýna, Benátek, Říma nebo Tel-Avivu. Vloni společnost na linkách z a do České republiky přepravila 476 tisíc lidí.

Zájem o přímé letecké spojení na Island už vloni oznámily České aerolinie, které v letním letovém řádu plánují svá spojení v pondělí a ve čtvrtek.