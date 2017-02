Zákaz jízdy automobilů kvalitu ovzduší nezlepší, říká studie

To je také důvod, proč se na konci 80. let vedení města rozhodlo, jako jedno z prvních na světě, omezit automobilovou dopravu. Udělalo tak na základě čísel registračních značek u automobilů, kdy v daný den nesměla vyjet vozidla se značkou končící určitým číslem. V roce 2008 se pak zákaz rozšířil také na víkendy. Podle zástupců města to mělo snížit znečištění až o 15 procent, nicméně podle aktuální studie to situaci nijak neřeší.

Studie výzkumného ústavu v Cambridge se zabývala množstvím emisí ve vzduchu před a po zavedení sobotního zákazu v roce 2008. Podle výsledků však nedošlo ke zlepšení, množství většiny emisí zůstalo na stejné úrovni, ačkoliv by se na silnicích v Mexico City mělo během víkendů pohybovat o pětinu méně vozů. Důvodů, proč nedošlo k razantnímu snížení u žádné ze zkoumaných osmi škodlivých látek, je podle odborníků několik.

Z údajů se především ukazuje, že zákaz jízdy automobilů místní obyvatele nedonutil začít používat veřejnou městskou dopravu. Konzistentní zájem projevují místní obyvatelé o nadzemní dráhu, například trolejbusy ale zažívají propad v množství cestující. Rostoucí zájem je podle studie o autobusy, nicméně na růst křivky nemá podle odborníků vliv zákaz provozu automobilů, jako spíš růst množství obyvatel.

Ti ve chvíli, kdy nemohou použít vlastní automobil, raději než městskou dopravu volí taxi. Cena přepravy taxíkem je ve městě díky velké konkurenci nízká a oproti přeplněným autobusům a trolejbusům relativně pohodlná. Ve městě navíc od roku 2013 působí Uber, kvůli kterému zde vzniklo ještě větší konkurenční prostředí.

Za nelepšící se situací životního prostředí podle výzkumu může také vzrůstající popularita spolujízdy. Ta by v ideálním případě měla snižovat emisní zátěž, ale situace je spíše odlišná. Řidič se spolujezdcem ale většinou nejedou do stejného cíle, obzvlášť když o odvoz požádáte člena rodiny nebo známého. Automobil tak nakonec ujede delší trasu, než kdyby jel pouze s jedním pasažérem. Výsledkem je, že se množství vypouštěných škodlivin snižuje jen velmi málo.

Zároveň má systém téměř nulovou efektivitu na domácnosti, které vlastní dvě auta s registrační značkou končící na jiné číslo. O automobil se členové domácnosti jednoduše podělí, nicméně je to neodradí od toho, aby cestu skutečně vykonali.

Sama studie přes své výsledky poukazuje na to, že situace v Mexico City je značně specifická. Zaprvé se v současnosti město čím dál více rozpíná a dochází k výstavbě nových předměstí, která nedisponují dostatečnou obslužností městské hromadné dopravy. Volba automobilu jako dopravního prostředku je tak jedinou možnou volbou. Navíc je i z hlediska přírodních podmínek Mexico City specifické. Leží v údolí, které je ze stran obklopené horskými masivy. Ty zabraňují proudění vzduchu a znečištění se nad městem kumuluje. To je jeden z důvodů, proč patří mezi nejznečištěnější metropole.