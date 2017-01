Železničáři dají do nádraží miliardy

Tvář české železnice by se měla v příštích letech výrazně změnit k lepšímu. Správa železniční dopravní cesty chystá vlnu oprav nádražních budov, která nemá v posledních desetiletích obdoby. Plány železničářů se pohybují od statisícových investic do malých stanic po stamilionové rekonstrukce největších nádraží.

Deník E15 se z dokumentů SŽDC dopočítal nákladů ve výši 4,4 miliardy na příští tři roky. V hledáčku je nejméně 120 stanic. Letošek přitom investor pojímá jako rok příprav, největší akce spustí příští rok.

Kromě stanic uvedených v tabulce se pustí například do obnovy pražského smíchovského nádraží za zhruba sto milionů, nádraží ve Františkových Lázních, Berouně nebo Jaroměři. Už letos se ale dostane na menší stanice, například na Malé Svatoňovice na východě Čech, Velké Hamry v Libereckém kraji nebo pražský Braník.

SŽDC by letos měla ze zmíněné sumy utratit zhruba 800 milionů, osmkrát více než loni, kdy správa začala s drobnými opravami. „Budeme se obracet především na regionální stavební firmy,“ uvedl náměstek šéfa SŽDC pro majetek Tomáš Drmola. Stavebnictví větří šanci.

„Zcela určitě je takový podnět velké plus. V situaci prudkého poklesu stavebnictví pomůže zejména malým firmám,“ sdělil prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Václav Matyáš. Připomněl, že objem zadaných veřejných stavebních zakázek loni klesl o více než třetinu.

SŽDC počítá, že na nádraží přispějí evropské fondy z operačního programu Doprava. „Budeme se jim snažit vyjít vstříc,“ řekl první náměstek ministra dopravy Tomáš Čoček. Podle něj už ministerstvo získalo souhlas Evropské komise s financováním rekonstrukcí, ale ten se týká jen budov na modernizovaných tratích či tratích určených k modernizaci. Na zbytek se podle Čočka najdou peníze ve státní pokladně.

Ani po skončení záchranné akce ale nebude vše ideální. „Kdybychom chtěli všechna nádraží dát do normovaného stavu, tak by to stálo asi deset miliard,“ řekl ředitel stavebního odboru SŽDC Milan Čermák.