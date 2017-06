Železničáři se soudí se strojírnou TSS o penále za drezíny. Jde o desítky milionů | E15.cz

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) vstoupila do právního sporu s Traťovou strojní společností. Důvodem jsou minulé smlouvy na modernizaci drezín, které strojírna dodala dle železničářů se zpožděním nebo vůbec. V několika sporech jde o desítky milionů na penále.

První spor dospěl minulý týden až k soudu, který zatím věc nerozhodl. Týká se modernizace celkem dvaceti vozíků za sto milionů korun. „Všechny tyto vozy TSS dodala, ale se zpožděním,“ uvedla mluvčí SŽDC Kateřina Šubová. Správa železnic proto požaduje penále ve výši 6,8 milionu korun.

O mnohem větší sumu pak jde v další tahanici, která se týká čtyř smluv na modernizaci čtrnácti motorových vozíků MUV69, deseti fréz, pěti původem ruským drezín DGKu a sedmi strojů na výměnu pražců. Celkem šlo o zakázky za více než čtvrt miliardy. „Za nedodání ani jednoho vozu bylo vyčísleno penále ve výši zhruba 23 milionů korun,“ doplnila Šubová.

TSS nechce pře zatím komentovat. „Mezi stranami sice formálně probíhá spor, nicméně vzhledem k tomu, že stále je možné očekávat smírné uzavření celé kauzy a věc je předána externí právní službě, naše strana vyjádření poskytovat nebude,“ sdělila ředitelka obchodního odboru TSS Ivana Dlabajová.

Už v minulosti se nicméně vyjádřila pro iDnes.cz, že modernizace byla vzhledem ke stavu drezín objektivně vyloučena, tudíž firma penále platit nehodlá. Traťová strojní společnost je původně dcera Českých drah, kterou v roce 2011 plně ovládly Ostravské opravny a strojírny bratří Petera a Rudolfa Šuškových.

Správa železnic mezitím řešila nedostatek montážních vozítek novým tendrem na dodávku padesáti strojů, který vyhrála českotřebovská společnost CZ Loko.

První vůz by měla firma dodat letos na podzim, další budou následovat postupně do dvou let, celková cena je kolem půlmiliardy korun. SŽDC se snaží postupně obnovovat park kolejových strojů, neboť některé vozíky už mají za sebou čtyřicítku.