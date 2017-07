Železniční velmoc chystá modernizaci. Japonsko představí nové šinkanzeny | E15.cz

V současnosti rychlost japonských rychlovlaků dosahuje maximálně 320 kilometrů za hodinu. To by se však mělo v následujících letech změnit. Jedna z hlavních železničních společností JR East plánuje rychlost zvýšit na 360 kilometrů v hodině, v budoucnu by však měla dosáhnout až 500 kilometrů za hodinu.

Jak vypadá cesta vlakem v Japonsku?

720p 360p REKLAMA japonské vlaky • VIDEO e15, Michal Tomeš

Hlavním dílem plánu je vývoj nové generace Šinkanzenu, který má začít v roce 2019. Samotný stroj s označením ALFA-X by pak měl vejít do provozu v roce 2030. Náklady na první vývojovou fázi vlaku se očekávají ve výši asi dvou miliard korun. Vlak by měl nahradit současnou generaci Šinkanzenu s označením E5, která obsluhuje trasy na sever od hlavního města Tokia.

Nejedná se však o jediné plány technologicky pokrokové země. Železniční společnost JR Central v současnosti pracuje na vybudování sítě takzvaných maglevů, tedy vlaků pohybujících se na magnetickém polštáři. Tento dopravní prostředek by měl pak dosahovat rychlosti až 500 kilometrů za hodinu. Nejdříve bude mířit z Tokia do Nagoji, později se však plánuje také spojení hlavního města s Ósakou.

Po privatizaci státních železnic působí v zemi asi stovka přepravců, kteří patří mezi nejvýznamnější společnosti v zemi. A to také díky tomu, že ovládají pozemky podél tratí, které pak mohou pronajímat, prodávat nebo s nimi jinak nakládat ve svůj prospěch.