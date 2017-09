Džínový krejčí Patrik Diamant: „Džíny perte až po 6 měsících nošení“ | E15.cz

Patriku, jak si vůbec přišel na to, že džíny začneš sám šít?

Džíny nosím už odmalička skoro pořád, tedy až na krátké období v bance, kdy jsem musel nosit oblek. Asi před třemi lety jsem začal oblékání řešit víc, až mě dokonce moje babička nazvala módním maniakem.

Jak se to tvoje „šílenství“ projevovalo?

Tak, že jsem si nemohl nic vybrat. S mými jasnými kritérii se mi nedařilo nacházet to, co bych chtěl. Během tříhodinové návštěvy obchodního centra jsem byl schopný obejít všechny obchody s džíny, vyzkoušet jich třeba dvacet a žádné si nevybrat. Odcházet s prázdnou mě vážně nebavilo. Jednoho odpoledne, pamatuji si to úplně přesně, bylo to 12. 12. 2015, jsem ležel nemocný v posteli a začal o tom problému přemýšlet. Zpočátku mě ani nenapadlo to pojímat podnikatelsky, mým cílem bylo vyřešit svůj problém. Poté, co jsem zjistil, že se zde nic takového nedělá, ale ve světě ano, rozhodl jsem se e-mailem obeslat všechny možné švadleny v Praze. Za těmi, které mi odpověděly, jsem zašel.