Bankéři proti ČSSD. Nechtějí zavedení zvláštní bankovní daně

"Stabilní a výkonný bankovní sektor představuje dlouhodobou konkurenční výhodu ČR. Bylo by neprozíravé tuto výhodu a oporu ekonomiky jakkoliv oslabovat, a proto je třeba nezaujatě zvažovat návrhy na dodatečné zdanění bank a vést debatu o jejich možných důsledcích pro financování ekonomiky a hlavně ekonomický růst a udržování zaměstnanosti," uvedl prezident České bankovní asociace Pavel Kavánek.

Vážit je podle něj třeba také dopady na stabilitu podnikatelského prostředí a rovnost podmínek pro podnikání.

"Jakékoliv zavedení sektorové daně postrádá logiku, je diskriminační a především snižuje atraktivitu daného sektoru pro budoucí investice," uvedl generální ředitel Raiffeisenbank Igor Vida. Konkrétní příklad pokřivení trhu po zavedení sektorové daně je podle mluvčí banky Petry Kopecké vidět na Slovensku, kde chtěli tímto způsobem 'zalepit' díru v rozpočtu.

"Bankovnictví prochází obtížným obdobím, protože kvůli nízkým úrokovým sazbám obtížně zhodnocuje peníze, které si klienti ukládají. Regulace je pojmem, který už v bankách prakticky zdomácněl a zavedení sektorové daně by k rozvoji finančního sektoru rozhodně nepřispělo," dodal tiskový mluvčí UniCredit Bank Petr Plocek.

Daň, která je myšlena jako odvod z celkových aktiv banky, by se odvíjela od jejich výše. Nejvyšší sazba 0,3 procenta by byla pro banky s aktivy nad tři sta miliard korun, nejnižší 0,05 procenta pro banky s aktivy do padesáti miliard korun.

Pravicový opoziční politici tvrdí, že zavedení daně odradí investory a zdraží služby klientům. Nápad s bankovní daní odmítl i ministr financí Andrej Babiš (ANO) a koaliční KDU-ČSL. Podporu při zavádění progresivních daní může ČSSD ale najít u komunistů.

V Česku bylo ke konci loňského září podle České národní banky pětačtyřicet bank a poboček zahraničních bank. Aktiva nad tři sta miliard korun mají podle dostupných údajů Česká spořitelna, Komerční banka, ČSOB, UniCredit Bank a Raiffeisenbank. Celková aktiva bankovního sektoru ke konci září byla podle údajů ČNB 5,9 bilionu korun. Bankovní tituly na pražské burze reagovaly na oznámení plánů ČSSD poklesem.