Bankovní analytici: Na Brexitu nejvíce získá Polsko

Zatímco finanční centra velikosti Frankfurtu či Paříže bojují v Británii o špičkové odborníky, Polsko se zaměřilo na střední kádr jak ve sféře finančních služeb, tak ve sféře informačních technologií, kde je víc pozic a kde platy nemusejí dosahovat astronomických částek.

Od připojení Polska k Evropské unii v roce 2004 odešlo pracovat do Británie mnoho Poláků a vláda se je teď snaží získat zpět. Příslušná asociace podnikatelů už proto zahájila jednání s bankami, pojišťovnami či investičními fondy, které plánují přesun podnikání do zahraničí, zejména v souvislosti s brexitem. Představitel jedné z nadnárodních investičních bank agentuře Reuters řekl, že do Polska by se z Londýna mohlo přesunout až 20 procent jejích pracovních míst.

Polsko se etablovalo jako přední zahraniční bankovní centrum už dříve. Odhaduje se, že ze západu Evropy se tam už přesunulo 35 tisíc až 45 tisíc pracovních míst. Administrativní a IT základnu si v Polsku vybudovaly už například Credit Suisse a UBS. V současné době tam finančníci začínají stěhovat sofistikovanější sekce, přičemž těží z kvalifikované a přitom v porovnání s většinou evropských zemí levné pracovní síly.

Banky na počátku najímaly mladé lidi a nevyžadovaly vysokou kvalifikaci, to však už díky rozvoji techniky neplatí, uvedl Brunon Bartkiewicz z ING Bank. Době, kdy byly na burzovním parketu stovky obchodníků, už odzvonilo. Banky dnes potřebují více zaměstnanců ve sféře IT i špičkových manažerů, kteří se umějí pohybovat v prostředí přísnějších pravidel zavedených v souvislosti s globální finanční krizí.

O stále menší množinu špičkových bankéřů bojují Frankfurt a Paříž, Varšava ale míří níž. Zatímco jak frankfurtskému, tak pařížskému finančnímu centru se podle lobbistů po brexitu podaří získat kolem 10 tisíc těchto pozic, polská vláda počítá s 25 tisící až 30 tisící místy v sektoru služeb pro podnikatelskou sféru, především právě v bankovnictví.

Někteří odborníci srovnávají současné kvality polského finančního sektoru s lucemburským. Mladí Poláci dnes už nemají důvod odcházet za prací do západní Evropy. Platové rozdíly rychle mizí, zaměstnání nabízejí nadnárodní firmy, přitom životní náklady jsou v Polsku podstatně nižší, poznamenala konzultantka personální společnosti Manpower Marta Aserigadová.