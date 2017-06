Bankovní nováčci prudce rostou, zvyšují počty klientů | E15.cz

Malým finančním domům, které na český trh vstupovaly od roku 2007 v pořadí mBank, Fio Bank, Air Bank, Equa Bank a Creditas, výrazně přibývají klienti. Podle propočtů jich teď už mají celkem 2,2 milionu. Je to zřejmý důkaz, že se už konzervativní klienti přestali bankovních nováčků obávat.

„Velmi zafungovala medializace bankovních poplatků, také změnit účet je výrazně jednodušší. Velký vliv měly i reference spokojených klientů, kteří banku dále doporučovali,“ uvádí Patrik Nacher ze serveru Bankovní poplatky. com s tím, že období, kdy si lidé nové banky testovali a měli u nich své druhé či třetí účty, pomalu skončilo. Řada klientů už zcela přešla k novým bankám, u kterých mají hlavní účty.

Podle Nachera ale neplatí přímá úměra, že by ubýval počet klientů u velkých bank. „Některým klienti ubývají, ale jen mírně. Velké banky totiž započítávají i účty ze svých dceřiných společností nebo účty, které si musel klient založit – například při sjednání hypotéky –, ale aktivně je nevyužívá,“ dodal.

Největší procentuální přírůstek si připsala banka Creditas, dřívější záložna. Na bankovní trh vstoupila počátkem roku se zhruba dvaceti tisíci klienty. Jen za první čtvrtletí se jí podařilo počet klientů téměř zdvojnásobit – má jich už 37 tisíc.

Z větších bank byla v meziročním srovnání velmi úspěšná Equa Bank, která zaznamenala čtyřicetiprocentní přírůstek počtu klientů. „Již první čtvrtletí jsme zakončili s čistým ziskem ve výši 45 milionů korun, což je dvakrát více než ve stejném období loňského roku,“ uvedla. Markéta Dvořáčková, tisková mluvčí Equa Bank.

Na českém trhu skončila Zuno Bank, jejíž klienti od 2. června přešli do Raiffeisenbank. Všechny nové banky byly v prvním čtvrtletí v zisku, a to i nováček Creditas. „Se ziskem ale v prvním roce fungování logicky nepočítáme. Banku jsme spustili v lednu a rozjezd, to jsou v prvé řadě investice,“ uvedl Kamil Rataj z představenstva banky.