Banky se odmítají vzdát hypotečních poplatků, mimořádná splátka vyjde draho

Výše nákladů závisí na vývoji tržních úrokových sazeb a zákon ji až na výjimky neomezuje. Podle ekonomů přitom trh půjde perspektivně proti klientům. Zatímco předčasná milionová splátka hypotéky v období během měsíce zbývajícího do výročí smlouvy vyjde klienta podle nového zákona o spotřebitelském úvěru na deset tisíc korun, kdykoli jindy bude podstatně dražší. V závislosti na délce fixace úrokových sazeb se podle tržních sazeb vyšplhá i na pětinásobek.

„Náklady na financování počítáme jako úroky z mimořádné splátky za období od jejího zaplacení do konce doby fixace s použitím úrokové sazby českých státních dluhopisů s obdobnou délkou splatnosti, jakou je délka fixace,“ uvádí mluvčí České spořitelny Kristýna Havligerová. V případě fixace sazby na deset let by tak klient po prvním roce smlouvy zaplatil z mimořádné splátky devítinásobek výnosu státního dluhopisu s desetiletou splatností, tedy úrok na prahu pěti procent.

„Vzorec výpočtu využívá jako vstupní hodnoty tržní úrokové sazby podle výnosové křivky státních dluhopisů a bankou kalkulované náklady, jejichž výše je ovlivněna celou řadou faktorů,“ potvrzuje obdobný přístup stanovení srážky za předčasnou splátku i mluvčí Wüstenrotu Jiří Janeček.

Podobný model výpočtu je ale k nalezení v hypotečních sazebnících napříč bankami. „Může jít o prevenci před obdobím postupného růstu úrokových sazeb a výnosů dluhopisů, přičemž banky mohou považovat za velmi pravděpodobné, že výnosy státních dluhopisů už prošly minimem,“ soudí nezávislý ekonom Petr Hlinomaz. Sankce za předčasné splátky mimo zákonem stanovené období by tak dále rostly. Platbu účelně vynaložených nákladů zákon odpouští v případě roční splátky až čtvrtiny hypotéky v předvečer smluvního výročí či v pří- padě existenčních problémů dlužníka