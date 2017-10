Banky vyprodávaly státní dluhopisy za rekordní ceny | E15.cz

Po loňském prodeji akcií platební asociace Visa se i letos bankám naskytla zajímavá příležitost, jak jednorázově vylepšit zisky. A řada z nich ji skutečně využila. Bankovní domy vydělaly na rekordních cenách státních dluhopisů, které prodaly zahraničním investorům.

„Banky vyprodaly dluhopisy, protože byly extrémně drahé. Nesly záporné výnosy,“ uvádí finanční ředitel České asociace pojišťoven Jan Höfer. Za posledních dvanáct měsíců byly české bondy dokonce nejdražší na světě, když chvílemi překonávaly švýcarské bondy. „Vzhledem k mimořádně výhodným podmínkám na trhu s korunovými státními dluhopisy Raiffeisenbank prodala začátkem roku významnější část státních dluhopisů,“ uvádí mluvčí banky Petra Kopecká. Prodeje potvrdily i další peněžní ústavy.

„Dluhopisy jsme prodávali proto, že podmínky na trhu umožnily realizovat prodej se ziskem,“ sděluje mluvčí UniCredit Bank Petr Plocek. Podobně se vyjádřila Československá obchodní banka. Naopak Komerční banka či Sberbank státní cenné papíry neprodávaly. Česká spořitelna se nevyjádřila.

Banky vydělaly na očekáváních zahraničních investorů, kteří spekulovali na posílení české měny poté, co ČNB přestane bránit slabou korunu. „ČSOB prodávala státní dluhopisy v období 2016 a 2017 zahraničním investorům, kteří kupovali koruny během intervencí ČNB a hledali vhodná aktiva, kam by mohli koruny investovat,“ dodává mluvčí ČSOB Patrik Madle.

Bankovní výprodej státních dluhopisůAutor: E15

Výsledkem byl přesun dluhopisů z bank do rukou zahraničních investorů, což se promítlo i do statistik ministerstva financí. Zatímco na konci roku 2014 byly v portfoliích bank státní bondy v objemu téměř 611 miliard, letos v březnu – tedy v posledním měsíci, kdy ČNB bránila kurz měny okolo hranice 27 korun za euro – to bylo jen 326 miliard.

Banky tak měsíc před koncem intervencí držely 19 procent celého státního dluhu, přičemž v prosinci 2014 to bylo dvakrát tolik. Zahraniční poptávka po dluhopisech zároveň způsobila růst cen a propad výnosů do záporu. Podle Madleho tak bylo pro ČSOB výhodnější uložit si koruny u centrální banky. ČNB totiž loni a na začátku letošního roku úročila tyto úložky sazbou 0,05 procenta.

Objem uložených peněz u centrální banky narostl během loňska i spořitelně ze 73,8 miliardy v roce 2015 na 126,6 miliardy loni. Ukládání peněz u ČNB ale nebylo pro banky jedinou možností, jak prostředky z prodeje dluhopisů zhodnotit. „U bank byla snaha nahradit státní dluhopisy úvěry,“ upozorňuje Höfer s tím, že nastal rozmach úvěrů.