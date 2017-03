Berlín se stává centrem fintechu v Evropě

Přibližně osmdesát až sto fintechových společností je v Berlíně, jejich počet se má do roku 2018 zdvojnásobit.

Berlín se stává obrovským lákadlem pro startupové firmy, především z oblasti fintechu. Brzy by mohl v objemu investic do oboru překonat i dosavadní hlavní město fintechu, Londýn. „Vzhledem k dynamickému a rychle se rozvíjejícímu ekosystému se Německo stalo druhým největším hubem pro fintech společnosti,“ tvrdí analytici auditorské firmy EY ve zprávě. Podle auditorů byly také mezi loňským lednem a zářím investice do německého fintechového sektoru dokonce větší než v případě Spojeného království.

Analytici počítají s další výraznou expanzí berlínského fintechu, kterou může ovlivnit i chystané opuštění Evropské unie ze strany Velké Británie. „Lidé z Asie či Ameriky, kteří budou chtít vstoupit na evropský trh, budou toho více dělat raději z Berlína než z Londýna, protože nikdo zatím neví, jak se brexit projeví na obchodech,“ řekl Stefan Franzke, ředitel ze společnosti Berlin Partner.

Jako příklad fintechové firmy, které může brexit pomoci, analytici uvádějí berlínskou firmu Solaris- Bank. Jedná se o multibankovní platformu, která by měla po splnění veškerých regulací operovat v zemích EU. V bankovnictví také podniká berlínská Number26, kterou European Fintech Awards and Conference nominovala v roce 2016 jako jednu z top 100 fintechových společností.

Franzke odhaduje, že v Berlíně sídlí přibližně osmdesát až 100 fintechových společností. Do konce roku 2018 by se měl jejich počet zdvojnásobit. Jako důvod, proč je Berlín tak oblíbený, uvádí stabilní právní prostředí, svobodomyslné naladění berlínských obyvatel a jejich vysokou znalost jazyků. V Německu je také výrazně levnější bydlení, kanceláře, ale také pracovní kapitál.