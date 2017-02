Bilionový obr Saudi Aramco míří na burzu

Rok 2017 se může do paměti akciových investorů zapsat zlatým písmem: na burzu by totiž měla vstoupit největší světová ropná společnost Saudi Aramco s tím, že odhadovaná emise by měla dosáhnout 100 miliard amerických dolarů. Jednalo by se tak o největší emisi v historii, která by čtyřikrát překonala společnost Alibaba Holding, za niž investoři vynaložili 25 miliard dolarů.

Představitelé Saúdské Arábie odhadují, že by burza mohla stanovit valuaci celé společnosti ve výši dvou bilionů dolarů. Jednalo by se tak o největší společnost světa, která by byla kotována na burze a téměř třikrát by překonala společnost Apple, kterou trh ohodnocuje na přibližně 700 miliard dolarů. Ředitel firmy Amin Nasser oznámil, že společnost na burzu vstoupí „velmi brzy“, konkrétní datum ale odmítl uvést. „Musíme ještě odvést hodně práce, než se necháme zalistovat,“ uvedl Nasser.

Společnost by mohla lákat na vstřícnou politiku vlády k těžbě, stabilní ceny ropy a také na nízké náklady na těžbu. Podle dat WSJ News Graphics vytěží Saúdská Arábie jeden barel za méně než devět dolarů, v případě největšího světového těžaře Ruska jsou náklady více než dvojnásobné.

Takto velký vstup na burzu je zásadní pro realizaci saúdského Národního transformačního plánu, který by měl modernizovat království a umožnit postupný přechod ekonomiky zcela závislé na nerostných surovinách k trvalejším zdrojům hospodářského růstu. Důvodem jsou ale také rozpočtové problémy státu, který podle odhadů analytiků vytvořil v roce 2016 rozpočtový deficit ve výši 15 procent hrubého domácího produktu.