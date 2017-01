Britské bance RBS hrozí v USA vysoká pokuta kvůli hypotékám

Britské bankovní společnosti Royal Bank of Scotland (RBS) hrozí ve Spojených státech vysoká pokuta kvůli praktikám při prodeji hypotečních cenných papírů. Zdroje mezi akcionáři banky zpravodajskému serveru BBC řekly, že pokud by pokuta činila pouze deset miliard dolarů (255 miliard korun), byl by to důvod k oslavám v ústředí RBS a cena akcií banky by pravděpodobně zamířila vzhůru.