Bývalý mluvčí ČNB Petruš nastoupil do Home Credit

Petruš, absolvent mediálních a komunikačních studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, pracoval v posledním roce jako konzultant ve firmě OGResearch. Na začátku října ale nastoupil do společnosti Home Credit International jako Head of Financial Communications. Jeho úkolem má být "posílení a další rozvoj společnosti jakožto spolehlivého a rychle rostoucího lídra mezi globálními poskytovateli spotřebitelského financování mezi finančními institucemi a investory", píše Petruš na svém profilu sítě LinkedIn.

Svou kariéru začínal Petruš jako dopisovatel tiskové agentury Reuters, následovala pracovní zkušenost v pražské kanceláři headhunterské společnosti Egon Zehnder International. Do ČNB nastoupil pak v roce 2009 a do roku 2014 tam byl ředitelem komunikace a mluvčím. Poté působil rok jako ředitel sekce kancelář v ČNB.