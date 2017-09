Bývalý šéf PPF Investments a majitelé Zootu vytvářejí skupinu na nákupy finančních start-upů | E15.cz

Někdejší generální ředitel PPF Investments Jiří Rydvan a spoluvlastníci e-shopu s módou Zoot Ladislav Trpák s Petrem Ladžovem vstoupili do fintechového start-upu Investiční aukce. Je to první zářez jejich společné skupiny Echilon Capital. Ta se chystá lít kapitál do populárního fintechu.

Během následujícího roku nají do Investiční aukce vložit až čtyřicet milionů korun, a to za podíl do zhruba pětadvaceti procent. „Jsme přesvědčeni, že Investiční aukce má díky objemu domácího faktoringového trhu přes 180 miliard korun ročně velký potenciál růstu. Nyní se zaměříme na zvýšení ziskovosti objemu profinancovaných pohledávek a získání bonitních SME firem, které budou atraktivní pro investory,“ uvedl Jiří Rydvan.

Nová investorská skupina v tendru na minoritu v Investiční aukci porazila několik dalších zájemců včetně bank. Jeden investor už dokonce dostal exkluzivitu a chystala se smlouva. Na poslední chvíli ale stávající vlastníci start-upu cukli.

„Vybírali jsme ze tří nabídek, které nám dávaly o třicet procent více peněz. Pro Echilon Capital rozhodl nejen směr, kam bychom se chtěli ubírat, ale především vize stejné budoucnosti pro Investiční aukci. Díky investici od Echilon Capital personálně posílíme a zaměříme se na expanzi a růst na domácím trhu,“ řekl spoluzakladatel a většinový vlastník start-upu Adam Šoukal.

Zájem bank a známých jmen byznysu o začínající počiny v oblasti finančnictví je trendem. „V našem projektu Tipli.cz testujeme fintech řešení a banky nás aktivně oslovují se zájmem o spolupráci. Již nastala doba, kdy banky mají zájem investovat do start-upů,“ komentoval dění start-upový podnikatel Michal Hardyn.

V případě Investiční aukce nalákal investory rychle rostoucí trh a fakt, že na rozdíl od řady jiných technologických firmiček je v zisku. Za letošní rok má objem faktur profinancovaných start-upem dosáhnout půl miliardy korun. V roce 2018 se už plánuje dostat na miliardu. Průměrný výnos pro investory je těsně pod šesti procenty. Díky prověřování firemních klientů je podíl nedobytných pohledávek pod jedno procento.

U Ladislava Trpáka a Petra Ladžova je to vedle jejich největšího dosavadního projektu Zootu další výrazný byznysový počin. Určitě to však podle nich neznamená, že by odstartování Echilon Capital byl současně prvním krokem v exitu ze Zootu.