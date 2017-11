Byznys bankovních obrů v Česku dál roste: letos vydělali skoro šedesát miliard | E15.cz

Hospodaření velkých bank se letos daří. Nebýt loňského mimořádného zisku z prodeje podílů v platební společnosti Visa, vzrostly by výdělky České spořitelny a Komerční banky od ledna do září v průměru o deset procent. Bankovním obrům nahrálo do karet především ukončení devizových intervencí České národní banky. Obchody spojené s pojištěním rizika klientů proti nenadálým výkyvům kurzu koruny totiž vynesly stamiliony korun. Finančním domům vylepšil obchodní skóre i růst úrokových sazeb ČNB.

„Kromě zajišťovacího byznysu souvisejícího s ukončením devizových intervencí ČNB táhl zisky bank rostoucí objem úvěrů občanům na bydlení a stejně tak spotřebitelské úvěry,“ uvádí ekonom BH Securities Jan Němeček. Podle dat centrální banky vydělal tuzemský bankovní sektor od ledna do konce září necelých 59 miliard korun. To znamená druhý nejúspěšnější rok pro tuzemský bankovní byznys po loňském roce.

Komerční bance i České spořitelně pomohla i solidní platební kázeň jejich dlužníků stejně jako vysoký apetit po půjčkách. „Růst poskytnutých hypotečních, spotřebitelských i firemních úvěrů dokazuje, že se daří českým domácnostem i firmám. Jejich dobrou kondici potvrzuje také klesající podíl špatných úvěrů,“ zdůraznil šéf České spořitelny Tomáš Salomon. Podíl nesplácejících dlužníků tak v případě obou bank klesl na minimum od krizového roku 2008.

„Výsledek prvních tří čtvrtletí je ovlivněn neobvyklou situací na českém bankovním trhu, kde přetrvávají důsledky měnových intervencí,“ uvedl s odkazem na zajišťovací byznys banky mluvčí Komerční banky Michal Teubner.

Podle banky přispělo k více než pětiprocentnímu růstu zisku ústavu oproti loňsku i letní zvýšení úrokových sazeb ČNB. „Vyšší sazba centrální banky od srpna přispěla pozitivně k vývoji čistých úrokových výnosů,“ dodává Teubner.

Komerční bance vzrostl za tři čtvrtletí čistý zisk meziročně o 5,5 procenta na 11,2 miliardy korun. České spořitelně naopak čistý zisk za stejné období mírně klesl o 1,8 procenta na 11,7 miliardy korun.