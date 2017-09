CEFC může získat poloviční podíl ve skupině J&T Finance Group, potvrdila Evropská centrální banka | E15.cz

CEFC původně ve finanční skupině J&T Finance Group držela desetiprocentní podíl, loni v březnu se obě strany dohodly, že získá polovinu. Celkem měla zaplatit za poloviční podíl 980 milionů eur (26,5 miliardy korun).

Součástí strategického partnerství je podle dřívějších informací rámcová dohoda o spolupráci JTFG s čínskou finanční institucí China Developement Bank v celkové hodnotě 800 milionů eur (21,7 miliardy korun) na investice do vybraných projektů.

Obě společnosti mají zájem společně v zemích střední a východní Evropy poskytovat retailové bankovnictví, a to prostřednictvím zastoupení nejméně ve dvou významných bankách. Bankovní a finanční služby by v budoucnu rády rozšířily i do Číny, kde plánují také vznik pobočky J&T Banky.

Čínská CEFC si jako sídlo svých evropských aktivit vybrala ČR, kde nyní zaměstnává přes 4000 lidí. Dosud zde uskutečnila investice za 36 miliard korun a výše dokončovaných investic je 17 miliard korun. V Česku koupila podíly například v aerolinkách Travel Service, ovládá Pivovary Lobkowicz Group, vlastní reality a je majoritním vlastníkem fotbalové Slávie.

CEFC China Energy Company Limited působí především ve financích, energetice a průmyslu. Je nyní největší soukromou společností v Šanghaji a šestou největší privátní firmou v Číně.

J&T Finance Group vznikla v roce 1995. Do skupiny patří vedle J&T Banky řada dalších firem, které jsou zaměřené například na investice a správu aktiv a působí v různých zemích.