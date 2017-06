Ceny nemovitostí rostou nejrychleji v EU a jsou nadhodnocené, upozorňuje ČNB | E15.cz

"Ceny nemovitostí se již loni se dostaly na maxima a čísla za první čtvrtletí ukazují, že byla maxima překročena. Růst cen je tak nejrychlejší v EU a podle našich analýz jsou ceny bytů v ČR mírně nadhodnocené," uvedl Frait.

Rovněž tempo růstu objemu úvěrů na bydlení je podle něj velmi rychlé a roste zároveň průměrná částka úvěrů. "To podporuje růst cen nemovitostí a to se vrací do (růstu) úvěrů. Stávající dynamika není udržitelná," dodal.

Podle zprávy ČNB o Finanční stabilitě meziroční růst cen bydlení v Česku v loňském čtvrtém čtvrtletí o 11 procent patřil mezi nejvyšší v EU. Tempo růstu cen bytů zároveň podle zprávy výrazně převýšilo tempo růstu mezd.

Centrální banka proto rozšířila loňské doporučení ohledně poskytování hypoték. Nově se bude vztahovat na všechny poskytovatele úvěrů, a současně i na další úvěry, které jsou klientovi poskytnuty poté, co získá hypoteční úvěr.

Naposledy ČNB zpřísnila podmínky od dubna. Klienti musí mít například naspořeno aspoň deset procent vlastních peněz pro čerpání úvěru zajištěného nemovitostí. Banky podle Fraita vyvinuly velkou aktivitu, aby limity dodržely. Upozornil ale, že obcházení limitů kombinací více úvěrů je v rozporu s doporučeními ČNB. "Banky musí respektovat pravidlo, že žadatel o úvěr na nákup bytu používá alespoň zčásti vlastní zdroje," uvedl.

ČNB dodala, že nyní nepovažuje za nutné přistoupit k dalšímu snížení limitů LTV (poměr výše úvěru k hodnotě nemovitosti) u hypoték. "Do prosince 2017 ČNB vyhodnotí, do jaké míry poskytovatelé přísnější limity dodržují a zda je jejich současné nastavení adekvátní," uvádí zpráva.