České zdražování realit je nejrychlejší v EU. Situace není udržitelná, varuje ČNB | E15.cz

Česká národní banka se stala v Poslanecké sněmovně během debaty o regulování hypoték obětí politické hry. Na dnešní tiskové konferenci to řekl guvernér ČNB Jiří Rusnok. Předseda sněmovního rozpočtového výboru Václav Votava (ČSSD) to ale odmítá. Někteří poslanci chtějí zmírnit navrhovanou zákonnou pravomoc ČNB určovat limity úvěrů na bydlení. Ty dnes banka může vydávat jen formou doporučení. Řada poslanců vyjadřuje obavy, že navrhovaná regulace ztíží dostupnost hypoték, a tím i bydlení. "Je zjevné že v Poslanecké sněmovně pochopení pro to, aby ČNB mohla tyto nástroje použít jako závazné, chybí. Je to politická hra, které jsme se jako regulátor stali obětí. Nikdy jsme neřekli, že okamžitě budeme využívat v novele uvedené ukazatele. Navíc nás nikdo nepřesvědčil o tom, že rizika nejsou, nebo že by klesala. Ta rizika spíše nadále narůstají," uvedl Rusnok. Vliv na debatu mají podle guvernéra i zprostředkovatelé hypoték, kteří mají zájem na růstu hypotečního trhu. "Průměrná zprostředkovatelská provize je dvě procenta z hodnoty hypotéky a více než 60 procent hypoték je uzavřeno zprostředkovateli. Takže lze spočítat, o jaké peníze se jedná," řekl. "Při vší úctě k panu guvernérovi, kterého si velice vážím, tak musím odmítnout, že by se to stalo obětí politického boje," řekl ČTK předseda sněmovního rozpočtového výboru Václav Votava (ČSSD). Poukázal na to, že hlasy pro zmírnění regulace se ozývají napříč politickými stranami. Odmítl také, že by šlo o součást politické kampaně. "Smyslem je, aby se radikálně neomezila dostupnost úvěrů pro určitý okruh obyvatel, jako jsou mladá manželství a lidé s nižšími příjmy," řekl Votava. "Chápu na jedné straně Českou národní banku, že chce mít víc nástrojů, ale musíme také trochu hledět na to, aby se dostupnost hypotečních úvěrů radikálně neomezovala. Máme zájem, aby mladí lidé mohli získat peníze na realizaci svého vlastnického bydlení," dodal předseda výboru. ČNB nyní vydává limity úvěrů na bydlení formou doporučení, to ale není vymahatelné. Podle návrhu by se tato pravomoc dostala přímo do zákona o ČNB. Má to omezit možná rizika na finančním trhu, například nadměrné zadlužování domácností. Poslanci minulý týden nedokončili druhé čtení novely zákona o ČNB a není jasné, kdy se k němu vrátí. Další schůze sněmovny má začít koncem června. Bude to předposlední řádná schůze Sněmovny před podzimními volbami.