ČNB chce po bankách polštář na zlé časy. Mají zvýšit rezervu proti rizikovým půjčkám | E15.cz

Sazbu ČNB stanovuje každé čtvrtletí s účinností za rok, dnes zveřejněné rozhodnuté je tedy platné od července 2018.

Oznámení o navýšení rezervy se podle České bankovní asociace očekávalo, a není tedy velkým překvapením. "Jde o další ze série regulatorních či legislativních opatření, která v posledním období zatěžují bankovní systém stále narůstajícími náklady. České banky jsou však stabilní a silné a jsou odhodlány nadále zajišťovat bezporuchovou finanční obslužnost ekonomiky tak jako tomu bylo doposud," uvedl výkonný ředitel asociace Pavel Štěpánek.

Rezervu by měly banky vytvářet v době růstu úvěrů. Naopak při poklesu ekonomické aktivity doprovázené rostoucími úvěrovými ztrátami by měla být využita bankami pro krytí ztrát. Cílem je zabránit přenosu případných problémů finančních institucí do ekonomiky. Efektem může být zpomalení růstu úvěrů.

Guvernér ČNB Jiří Rusnok dnes upozornil, že naprostá většina českých bank navýšení rezerv již splňuje. "To znamená, že nebudou muset dodávat další kapitál," uvedl. Navíc nepředpokládá, že toto rozhodnutí povede k omezení nabídky úvěrů. "Domácí banky mají při vedení přiměřené dividendové politiky dostatečný prostor jak na zvýšení proticyklické kapitálové rezervy, tak na růst svých úvěrových portfolií," uvedl Rusnok. Navíc je podle něj v naprosté většině případů dividendová politika bank z pohledu kapitálové vybavenosti adekvátní.

"Domácí ekonomika se dále posunula do růstové fáze finančního cyklu, charakterizované rychlým růstem úvěrů. Tyto dobré časy je nezbytné využít pro tvorbu rezerv, díky nimž bude moci bankovní sektor bez poruch fungovat i v časech horších," uvedl dále Rusnok.

Ředitel odboru finanční stability ČNB Jan Frait upozornil, že v případě pokračování rychlého růstu úvěrů, uvolňování podmínek pro jejich poskytování nebo dalším nárůstu cen nemovitostí je připravena centrální banka sazbu dále zvyšovat. "Zároveň je ale i připravena při nějakém útlumu nebo zmírnění rizik sazbu bez prodlení snížit," uvedl.

Proticyklická kapitálová rezerva je jedním z opatření v rámci směrnice EU o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky (CRD IV). Vedle toho existují kapitálová rezerva ke krytí systémového rizika a bezpečnostní rezerva.