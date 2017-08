ČNB: Spotřebitelských stížností ubylo, nejčastěji se týkaly nepochopení obchodních podmínek | E15.cz

Česká národní banka, která v rámci svých pravomocí dohlíží také na ochranu spotřebitelů na finančním trhu, loni obdržela přes 700 podnětů ohledně služeb finančních institucí. Meziročně jde o pokles zhruba o tři stovky. Podněty se týkaly nejvíc bank a platebního styku, ale také pojišťoven nebo směnáren. Uvádí to zpráva o dohledu nad finančním trhem v roce 2016, kterou ČNB předložila Sněmovně. Nejvíc podnětů, téměř 1500, dorazilo do centrální banky v roce 2013.

Loňských zhruba 300 podání se týkalo bank a záložen, a to hlavně platebního styku. "Ve většině případů se jednalo o nepochopení či nedostatečné seznámení se s podmínkami a smluvní dokumentací banky ze strany spotřebitele. V některých případech však bylo doporučeno a bankami akceptováno zlepšení a zjednodušení poskytovaných informací a dokumentů," uvádí ČNB.

Kvůli podáním klientů, kteří poukazovali na nedostatky v informování ze strany bank u spořicích účtů v případě změn úrokových sazeb nebo jejich limitů, ČNB porovnala základní spořicí účty u vybraných bank. Zaměřila se na rozsah, úplnost a přehlednost informací na webových stránkách bank. "Lze konstatovat, že dohlížené subjekty poskytují prostřednictvím webových stránek k danému produktu všechny potřebné informace a jen v ojedinělých případech byl způsob prezentace méně přehledný nebo bylo třeba více úsilí k vyhledání konkrétních produktových podmínek," uvádí centrální banka.

V pojišťovnictví podle ČNB přetrvávaly problémy s tzv. přesmluvněním životního pojištění, tedy přemlouváním klientů, aby ukončili dosavadní smlouvu a uzavřeli novou. Makléři tak mají šanci získat novou provizi, klient ale neobdrží žádné odkupné, nebo jen v minimální výši. Parlament kvůli tomu loni schválil změnu zákona, který rozkládá výplaty provizí pojišťovacím zprostředkovatelům při výpočtu odkupného u pojistných smluv. Provize by měly být rozloženy do pěti let.

Kvůli směnárnám loni dorazilo do ČNB 101 podání, což byl proti předchozímu roku mírný pokles. Zejména zahraniční návštěvníci reklamovali směnný kurz nebo poplatky při nákupu cizích měn. "Ačkoli jsou směnné kurzy uvedeny na kurzovním lístku a jsou součástí předsmluvních informací, výše směněné částky neodpovídá očekávání spotřebitelů a je nejčastějším zdrojem stížností," uvádí ČNB. V této oblasti zpřísnila kontroly.

Pokud ČNB zjistí, že finanční instituce jednala v rozporu s předpisy, může jí uložit nápravné opatření nebo pokutu. I když ale zjistí pochybení, nemá právo například rozhodovat o tom, zda smluvní vztah mezi klientem a firmou je nebo není platný, nemůže rozhodnout ani o nároku na náhradu újmy nebo o vrácení peněz. Centrální banka upozorňuje, že kompetentním místem pro rozhodování soukromoprávních sporů jsou podle občanského zákoníku soudy a v případech daných zákonem také finanční arbitr.