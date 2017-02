Digitální pankáči inovují banku zevnitř

Téma fintechu, tedy propojování financí s technologiemi jako internet, mobily či sociální sítě a nabízení produktů, jež inovují finanční byznys, je aktuální nejen v České spořitelně, ale ve všech tuzemských bankách.

Partnerem spořitelny v desítkách projektů, které nyní mají banku dostat na digitální špičku, je Microsoft, ale i jiné společnosti. Se změnami začala přitom spořitelna před několika lety.

Vývoji digitálních vychytávek se zde věnuje tým „ajťáků“, kteří si říkají „digitální pankáči“. Mezi ně přišel zhruba před rokem projektový manažer a inovátor Stanislav Gálik a spolu s Microsoftem vymýšlejí, kam a jak banku digitálně dále posunout.

„V celé bance slovo digitalizace neustále rezonuje. Všichni si uvědomují, že přesouvat banku do digitálního byznysu je nutnost,“ je přesvědčený Gálik.

Na digitalizaci banky pracují ve spořitelně desítky lidí, takzvaný virtuální tým Microsoftu má do deseti expertů v Česku a další členy týmu ze zahraničí. Hrubé investice si v bance vyžádaly desítky milionů korun.

Hlavním trendem spolupráce a obecně blízké budoucnosti je platformizace: banka má být více než jenom budovou s trezorem. Má být institucí, která v digitálním prostředí nabízí důvěryhodný prostor pro interakci více stran, různých firem a zákazníků.

Jednou z hlavních inovací spořitelny je mobilní peněženka. „Pracujeme na ní, ale chceme, aby uměla víc než platby. Naše mobilní peněženka bude umět vytvářet virtuální jednorázové platební karty, umožní nahrávat a využívat všechny zákaznické a věrnostní karty,“ vypočítává Gálik nabídku.

Popisuje, že když člověk půjde kolem oblíbeného obchodu, prostřednictvím notifikace zákazníkovi mobilní peněženka oznámí, že jeho nejčastěji kupovaný produkt má slevu. Dalším bodem má být skenování účtenek, jež nebude třeba tisknout, budou vyjíždět rovnou v telefonu, a spousta dalších věcí.

Podle plánů mají již v dubnu mobilní peněženku testovat zaměstnanci spořitelny a do konce roku samotní zákazníci. V prvním roce od spuštění spořitelna očekává 50 tisíc uživatelů.

Microsoft se logicky podílel na „dodávkách“ technologického řešení: „Dodávali jsme technologii na prototypování při vývoji peněženky. Prostor, kde to funguje, je jednou ze součástí cloudových služeb Azure,“ dodává Jakub Vencl, který je v Microsoftu mimo jiné zodpovědný za technologické strategie, které mají zákazníkům pomoci inovovat současná řešení.

Cloudové služby Azure od Microsoftu kromě toho spořitelna využívá pro vývoj a provoz některých aplikací. Například aplikací ke zvýšení finanční gramotnosti či interní agendy a dále pro procesy napomáhající optimalizaci provozu.

To znamená rychlejší, levnější a snadnější vytváření softwarových prototypů pro různé nápady a jejich další vývoj. „Jsou za tím tři roky soustavné práce a nabírání zkušeností, dále míříme do oblasti umělé inteligence, a když se platforma bude dál rozvíjet, budeme pro to poskytovat dlší funkcionality,“ upřesňuje Jakub Vencl.