ECB zasáhne proti úpisu kryptovalut. Investoři mohou přijít o všechno, tvrdí úřady | E15.cz

Kryptoměnám nastávají horší časy. Poté, co Čína a Jižní Korea zakázaly na sklonku léta vydávat nové virtuální měny, přituhuje i na starém kontinentu. Vůči elektronickým penězům totiž vyráží do boje i Evropská centrální banka. Virtuální platidla prý nejsou měnami a stala se baštou spekulantů, proto vyžadují regulaci. Vydávání kryptoměn dosud v Evropě nepodléhalo jakýmkoli omezením.

„Diskutujeme v ECB o zavedení konkrétních právních omezení v oblasti kryptoměn, protože humbuk kolem nich je nebezpečný,“ uvedl bez bližších podrobností jeden z nejvyšších bankéřů ECB a guvernér rakouské centrální banky Ewald Nowotny pro rakouský deník Trend. Bankéř oznámil chystanou regulaci jen tři týdny poté, co britský Úřad pro kontrolu nad finančními trhy varoval veřejnost před nákupy nových digitálních měn. „Investoři mohou přijít o všechno,“ uvedla zpráva úřadu.

Popularita kryptoměn přitom raketově roste. Jen za září přibylo na trzích kolem sedmdesáti nových digitálních měn. Důvodem je extrémní obliba takzvaných primárních nabídek mincí. Vydáním své vlastní kryptoměny jen letos firmy na globálním trhu získaly od investorů podle statistik portálu Coindesk kolem 1,25 miliardy dolarů. Hodnota trhu s virtuálními platidly překonala koncem minulého týdne 148 miliard amerických dolarů. To je devětkrát tolik než na začátku letošního roku.

Právě zákaz těchto emisí je podle odborníků jednou z možností, jak se ECB může k regulaci postavit. „Problém však je, že často nemusí být jasné, kdo za emisemi měn vlastně stojí. Transakci by šlo také realizovat mimo eurozónu, v jakési paralele k daňovým rájům v prostředí kryptoměn, kam by evropský regulátor nedosáhl. Efekty regulace by tak byly řádově nižší než ve zbytku finančního světa,“ říká partner fintechové společnosti Red Eggs Jan Lamser.

Druhou možností omezení trhu je podle něho omezení možnosti výměny virtuálních měn za oficiální národní platidlo. „Takový zásah by ale byl příliš silný,“ dodává Lamser. Hlasy požadující omezení bouřlivého trhu kryptoměn zaznívají stále silněji z různých koutů světa. Vedle asijských ekonomik prošetřuje hned několik primárních emisí kryptoměn regulátor ve Švýcarsku, upozornění na extrémní rizikovost investic do digitálních měn už v červenci vydal i americký úřad pro dohled nad kapitálovými trhy