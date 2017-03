Event E15 Premium: Fintech před pár lety nikdo neznal. Teď se do něj investují miliardy

V českých médiích se slovo fintech objevilo v září 2014. Nyní se už běžně používá. „V devíti zemích regionu střední a východní Evropy včetně České republiky čítá objem investicí do fintech inovací zhruba 2,2 miliardy eur,“ upozornil na panelové diskusi o fintech inovacích s E15 partner Deloitte ČR Pavel Šiška. Do diskuse pak položil otázku, co zásadního nyní mění finanční svět podobně, jako to v minulosti dokázala platební karta.

Zúčastněné přivítala generální ředitelka mediálního domu Czech News Center Libuše Šmuclerová s vizí nového produktu deníku E15 – E15 Premium. Nové technologie totiž působí disrupci i ve sféře tištěných médií. Transformace samotného deníku E15 tomu tedy odpovídá: více videí, více fotografií, více on-line obsahu.¨

„Zmizí banky z trhu?“ zeptal se Pavla Šišky Tomáš Salomon z České spořitelny. „Není to jen o tom, že banky zůstanou pouhou infrastrukturou a že práci s klientem převezmou start-upy,“ reagoval Šiška. Banky zůstanou, uvidí klienta a s ním budou schopny dále pracovat, dodal partner Deloitte.

Více o magazínu E15 Premium včetně seznamu prodejních míst najdete zde>>>

360p 240p REKLAMA Fintech event • VIDEO Marek Schwarzmann

„Technologie umožňuje, aby vznikaly a spojovaly se zájmové skupiny – investiční skupiny a podobně, které mohou vytvářet vlastní nové trhy. Záleží ale na tom, zda nebudou v kolizi s regulátorem,“ uzavřel Šiška.

Někdejší šéf České spořitelny a guvernér ČNB Pavel Kysilka se nesoustředil na predikci trendů, ale vyjmenoval zajímavé příklady ze světového trhu, které za poslední půl rok rezonovaly. Jako první zmínil masové nasazení blockchainu v tradingu. Podle něj jde o technologii budoucnosti, která bude dál „trendy“.

Dalším zásadním disruptorem oboru je podle Kysilky také hedgový fond Bridgewater, který hodlá převést 80 procent manažerského rozhodování na umělou inteligenci Watson. To vše spěje přitom k jedinému: úbytku bankéřů a zvýšení efektivity firmy, zároveň také úbytek volatility při krizovém rozhodování.

Podle Kysilky je také nesmírně zajímavý koncept distributed autonomous organisation – firmy, která má „vše“ zakodováno v software. Zmínil britský fond, který se tohoto cíle vybudovat takovou firmu.

Kysilka jako dalšího disruptora zmínil římskou taxislužbu Radiotaxi, která akceptuje kromě standardních metod platby také bitcoiny. „Jako bankéř bych však byl nervózní z konkurence firem typu Facebook či Google, které disponují umělou inteligencí a významným objemem prostředků, za které si kdykoliv mohou koupit malou banku, kterou „předělají“ za pomoci systémů umělé inteligence,“ dodal Kysilka. Systémy UI totiž mohou velmi zásadně ovlivnit skoring klientů.

Genomika a zdravotní senzory zásadně změní trh s pojištěním. Dají vzniknout pojišťovacím klubům, kde se sejdou jedinci s podobnými zdravotními daty a vzájemně se pojistí Případné přebytky z těchto klubů pak mohou být investovány.

Fintech revoluce - SMSAutor: E15

Helena Horská z Raiffeisenbank se Pavla Kysilky zeptala na to, jakým způsobem se změní přístup regulátora k tomu, co se nyní začíná dít v bankovním sektoru (nástup blockchainu apod.). Kysilka reagoval vlastní zkušeností, kdy Česká spořitelna jako první velká banka v Evropě zahájila své aktivity na cloudu. „Všichni se to učíme, trendy jdou tak rychle, že se za nimi všichni vlečeme a dobíháme je, a to včetně regulátora,“ dodal.

Vstup Facebooku či Googlu do finančního sektoru je podle něj nicméně eminentní. „Regulátor bude muset co nejrychleji pustit banky do jiných oborů, kam zatím nyní nesmí, aby mohly konkurovat těmto velkým hráčům,“ předpověděl a varoval Kysilka.

Novou vizi podle Kysilky buduje pojišťovna Lemonade. „Genomika a zdravotní senzory zásadně změní trh s pojištěním. Dají vzniknout pojišťovacím klubům, kde se sejdou jedinci s podobnými zdravotními daty a vzájemně se pojistí Případné přebytky z těchto klubů pak mohou být investovány.“

Další z řečníků, Anna Filippová z České spořitelny, se soustředila na problematiku zavádění inovací v „klasické kamenné bance“. Zastává názor, že banky nevymřou, ale zásadně se změní, transformují. Potřebují k tomu jen řádně získávat nápady ke své změně. Zásadní tedy pro ně je zapracovat do svých procesů mechanismy pro získávání nových idejí.

Tradiční přístupy totiž přestávají fungovat. Pro samotné vnitřní prostředí banky zároveň tyto změny mohou představovat riziko. Jeden z problémů může představovat také samotné „posunutí“ nového nápadu v instituci do širšího využití v rámci inovativní agendy finanční instituce, aby zůstalo zachované partnerství s klientem a zároveň „identitou“ zaměstnanců a vnitřní strukturou či hierarchií v bance.

Zaladatel platebního startupu Twisto Michal Šmída upozornil na to, proč je Česko podle něj na fintechové scéně oproti „západu“, zvláště pak Velké Británii, tak pozadu: Kvůli regulaci. Ve Velké Británii za poslední rok vzniklo pět až šest digitálních bank. Fintech firem je dnes v Česku 50, ale bohužel se nezaměřují na bankovní služby, protože jim to regulace neumožňuje.