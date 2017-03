Event E15 Premium: Fintech před pár lety nikdo neznal. Teď se do něj investují miliardy

Účastníky eventu přivítala generální ředitelka mediálního domu Czech News Center Libuše Šmuclerová s vizí nového produktu deníku E15 – E15 Premium. Nové technologie totiž působí disrupci i ve sféře tištěných médií. Transformace samotného deníku E15 tomu tedy odpovídá: více videí, více fotografií, více on-line obsahu.

V českých médiích se slovo fintech objevilo v září 2014. Nyní je už používáno jako standard. „V devíti zemích regionu CEE včetně České republiky čítá objem investic do fintech inovací zhruba 2,2 miliardy eur,“ upozornil partner Deloitte ČR Pavel Šiška. Do diskuze pak položil otázku, co zásadního nyní mění finanční svět podobně, jako to v minulosti dokázala platební karta.

Další z otázek, které trápí bankéře, formuloval šéf České spořitelny Tomáš Salomon: V co se změní banky? „Není to jen o tom, že zůstanou pouhou infrastrukturou a že práci s klientem převezmou start-upy,“ reagoval Šiška. „Banky zůstanou, uvidí klienta a s ním budou schopny dále pracovat. Technologie nyní umožňuje, aby vznikaly a spojovaly se zájmové skupiny, třeba investiční, které mohou vytvářet vlastní nové trhy. Záleží ale na tom, zda nebudou v kolizi s regulátorem,“ dokončil Šiška.

Podle Pavla Kysilky ale na banky číhá nebezpečí. „Jako bankéř bych však byl nervózní z konkurence firem typu Facebook či Google, které disponují umělou inteligencí (UI) a prostředky, za které si kdykoliv mohou koupit malou banku, kterou,předělají‘,“ dodal Kysilka.

Systémy UI totiž mohou zásadně ovlivnit scoring klientů. „Regulátor bude muset co nejrychleji pustit banky do jiných oborů, kam zatím nesmějí, aby mohly konkurovat těmto velkým hráčům,“ předpověděl a varoval.

Kysilka vyjmenoval zajímavé příklady ze světového trhu, které za poslední půlrok rezonovaly. Například nasazení blockchainu ve finanční sféře. Podle něj jde o technologii budoucnosti. S tím souhlasí i exbankéř ČSOB a nyní partner technologické firmy Red Eggs Jan Lamser.

Blockchain je podle něj prvním důkazem budování takzvané společné důvěryhodnosti. „Koncept může postupně nahradit notáře, katastr nemovitostí. Je-li systém založen na běžné znalosti, není důvod ji zanášet do extra evidence, ale stačí ji takto veřejně publikovat. Z jakéhokoliv zdroje, úhlu pohledu jej pak lze ověřit, protože vše je známé všem,“ reagoval na dotaz šéfredaktorky E15 Terezy Zavadilové.

Anna Filipová z České spořitelny se soustředila na problematiku zavádění inovací v klasické kamenné bance. Zastává názor, že banky nevymřou, ale zásadně se změní, transformují. Potřebují k tomu jen řádně získávat nápady ke své změně. Zásadní tedy pro ně je nyní zapracovat do svých interních procesů mechanismy pro získávání takových inovací. Tradiční přístupy totiž přestávají fungovat. Pro samotné vnitřní prostředí banky tyto změny mohou představovat riziko.

Jeden z problémů může představovat také samotné „posunutí“ nového nápadu do širšího využití v rámci inovativní agendy finanční instituce, aby zůstalo zachováno partnerství s klientem a zároveň „identitou“ zaměstnanců a vnitřní strukturou či hierarchií v bance.

Zaladatel start-upu Twisto Michal Šmída upozornil na to, proč je Česko podle něj na fintechové scéně oproti Západu, zvláště pak Velké Británii, tak pozadu: kvůli regulaci. Ve VB za poslední rok vzniklo pět či šest plně digitálních bank. „Fintechů je v Česku asi čtyřicet, ale bohužel se nezaměřují na bankovní služby, protože jim to regulace nedovoje,“ uvedl.

Pro mnohé je symbolem fintechu kryptoměna bitcoin. Jan Lamser by ale do ní sám asi neinvestoval. „Z pohledu kryptoměn je bitcoin už veterán. Sázel bych asi radši na jiné, novější kryptoměny, a to kvůli jejich vyšší propracovanosti. Bitcoin se navíc masivně obchoduje v Číně, takže věří-li člověk digitální Číně, může pro něj bitcoin být k investičnímu zamyšlení,“ uvedl exbankéř.

