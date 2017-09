Evropským a americkým bankám napařily úřady od roku 2009 pokuty za 342 miliard dolarů | E15.cz

Do roku 2020 tako částka zřejmě vzroste na více než 400 miliard dolarů. Vyplývá to z průzkumu zveřejněného hongkongskou konzultační společností Quinlan and Associates.

Mezi projednávanými případy, za které by banky mohly být dále pokutovány, jsou chybné kroky uskutečněné na trhu s hypotékami v USA před vypuknutím finanční krize v roce 2008 a nové sankce u převážně regionálních bank za porušování zákonů proti praní špinavých peněz.

Špatné chování snížilo od vypuknutí finanční krize v roce 2008 zisk padesát největších globálních bank o 850 miliard dolarů, odhaduje Quinlan and Associates. Tyto ztráty jsou ve formě odpisů, ztrát z obchodování, pokut a zvýšení nákladů kvůli dodržování předpisů.

Podle analytiků velké mezinárodní banky utrácejí nyní mezi 900 miliony až 1,3 miliardy dolarů ročně kvůli dodržování předpisů pro boj s finanční kriminalitou, napsala agentura Reuters.