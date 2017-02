Exmanažeři Raiffeisenbank rozjíždějí investiční firmu

„Chceme pomáhat lidem se správou a investováním jejich majetku, což budeme doplňovat o technologické prvky,“ uvádí Kubín. „Technologie prostřednictvím kvantitativního investičního modelu pomůže určit, jak správně investovat a vybrat produkty, které jsou levnější, transparentnější a mají vyšší výnos. Moderní on-line reporting poskytne výrazně přehlednější informace, než na jaké je většina klientů zvyklá, a informace, jak vypadá jejich portfolio a jak se investice chovají,“ dodává. Start-up Encor Wealth Management přitom zčásti sází na fintechové odvětví zvané roboadvisory.

Myšlenka na toto podnikání přitom podle Žalmana vznikla poměrně prozaicky. „Neustále za námi chodí nějací bohatí kamarádi či klienti Encor Capital Managementu, kterým pomůžeme prodat firmu, a ptají se nás, co mají dělat s penězi. No a my to nechceme dělat po sousedsku, ale pořádně a s licencí centrální banky,“ vysvětluje Žalman.

Tomuto byznysu nahrává současné prostředí s nízkými úrokovými sazbami. Encor se bude zaměřovat na správu majetku movitějším zákazníkům s hodnotou aktiv na zhruba takové úrovni, jakou požadují privátní banky. Má ambici zhodnocovat majetek klientů s mnohem menším poplatkem za správu než tradiční fondy na trhu – chce se dostat pod jedno procento.