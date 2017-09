Fair Credit loni prodělal sto milionů. Teď čeká zisk | E15.cz

Nebankovní poskytovatel půjček Fair Credit International zatím svým investorům příliš radosti nepřinesl. Loňská ztráta dosáhla 108 milionů korun, což ve financování firmy není žádná výjimka. V červených číslech je společnost od svého vzniku v roce 2012. Za tu dobu prodělala přes 475 milionů korun.

„Přirovnal bych to ke startu významné české banky Air Bank (vlastní ji miliardáři Petr Kellner a Jiří Šmejc, pozn. red.), kdy nejdříve investovali do rozvoje a po čtyřech pěti letech se jim to vrátilo. My jsme ve stejné situaci,“ vysvětluje Tomáš Konvička, člen dozorčí rady Fair Credit International. Firma podle něj nejdříve investovala do rozvoje obchodní sítě a následně budovala klientský kmen, od nějž se odvíjí hospodaření. Až po splacení půjček poskytovatelé úvěrů vydělávají.

Situace by se však měla zlepšit. „Rok 2017 bude přelomovým, protože dosáhneme zisku,“ uvádí Konvička a dodává: „Zisk odhadujeme na úrovni spodních desítek milionů korun.“

Svůj byznys buduje nebankovní poskytovatel půjček reálně od března 2013. „V pátém roce fungování jsme druhou největší společností v tomto segmentu půjčování,“ říká Konvička. Společnost se soustředí na méně bonitní, a tím pádem i rizikovější klienty, kteří mají obtížnější přístup k bankovním půjčkám. V této oblasti úvěrů je lídrem podle počtu obchodních zástupců společnost Provident Financial.

Fair Credit loni rozpůjčoval 850 milionů korun, letos očekává srovnatelný výsledek. Společnost má šedesát tisíc aktivních zákazníků. Celkový zůstatek úvěrů podle Konvičky činí 1,4 miliardy korun.

Od loňského roku se však Fair Credit významně proměnil. Zfúzoval totiž se zahraniční společností Walton Investment. „Stojí za ní významní čeští podnikatelé,“ tvrdí Konvička.

Výsledkem transakce bylo zvýšení základního kapitálu ze tří na padesát milionů korun. Počáteční kapitál nebankovního poskytovatele úvěrů musí přitom být podle zákona o spotřebitelském úvěru nejméně ve výši dvaceti milionů korun. Fair Credit tuto podmínku díky fúzi splnil. „Česká národní banka měla legislativní požadavek na kapitálovou přiměřenost. Fúze byla jednou z cest, jak jej splnit. Vše jsme konzultovali s auditorem a právníky,“ uvádí Konvička.

K investorům spojovaným s Fair Creditem patrně patří i zakladatelé Fincentra Petr Stuchlík a Martin Nejedlý. „S managementem vznikajícího Fair Creditu jsme se znali a měli k jejich plánu důvěru,“ uvedl před rokem Stuchlík pro magazín Reportér. „Působíme tam jen jako pasivní investoři,“ dodal.