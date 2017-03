Finanční poradci mají nový přírůstek do svého portfolia – svěřenské fondy

Pro jakého klienta jsou svěřenské fondy určeny?

Svěřenský fond může využít každý, kdo vlastní majetek a nemůže ho, nebo nechce sám spravovat. V ten moment má možnost vyčlenit ho do svěřenského fondu. Tzn. určí si správce, kterého pověří správou fondu, a následně také beneficienta, který čerpá benefity plynoucí ze založeného svěřenského fondu. V současné době můžeme sledovat vyčlenění majetku například v politické sféře.

Jaké mohou být hlavní důvody pro vyčlenění majetku do svěřenského fondu?

Nejčastějším důvodem je ochrana majetku. Ve světě se svěřenské fondy standardně využívají jako transfer majetku mezi generacemi. Například jako ochrana majetku vůči marnotratným dětem nebo jako ochrana majetku při rozvodu. Konkrétně v Anglii využívají výhod svěřenských fondů šlechtické rody z důvodu udržení majetku. Svěřenské fondy jsou také dobrou ochranou peněz před případnými neúspěchy v podnikání, nepodléhají totiž insolvenci, nemůže na ně exekutor apod.

Jaké možnosti má na našem trhu fyzická osoba nebo firma, poku d se rozhodne zvažovat správu majetku v podobě svěřenských fondů?

V současné době na našem trhu vznikla nově Komora svěřenských poradců a správců České republiky, kterou založila společnost Svěřenská správa. S kolegyní Irenou Purschovou jsme členky této komory. Pokud vím, tak komora má prozatím cca třicet členů. O jiné asociaci sdružující profesionální správce majetku nevím. Svěřenský fond vzniká notářským zápisem, tedy v podstatě jakýkoliv právník či notář může založit svěřenský fond. Ovšem pokud vím, žádná firma, která by se profesionálně zabývala zakládáním svěřenských fondů, kromě Invest & Property Consulting, zatím na českém trhu nepůsobí. V současné době je v ČR založeno zhruba tři sta fondů, z čehož Invest & Property Consulting spravuje jednu třetinu. Zbytek je rozprostřen mezi notáře, kterých je u nás zhruba sedm set.

Jsem potenciální zákazník – fyzická osoba, zajímám se o možnost vyčlenění majetku do svěřenského fondu a zavolám svému finančnímu poradci. Jaké informace bych se od něj měla dozvědět?

Zkušenosti finančních poradců s institutem svěřenských fondů jsou zatím na počátku, to se snažíme změnit pořádáním odborných školení apod. Finanční poradci jsou také našimi smluvními partnery, takže je i v našem zájmu, aby svěřenské fondy zahrnuli do portfolia svých produktů a mohli je profesionálně nabízet svým klientům. Nicméně každý, kdo uvažuje o vyčlenění majetku do sv. fondů, by měl požadovat detailní analýzu majetku, který chce vyčlenit, dále podrobné informace jakým způsobem by se s majetkem mělo nakládat. A až na základě toho může potenciální klient zvážit, zda je pro něj svěřenský fond vhodný. Vhodnost majetku pro vyčlenění do sv. fondu, se odvíjí také od nákladovosti majetku, která se pak odráží i v ceně notářského zápisu.