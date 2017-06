Finanční úřad čelí trestnímu oznámení. Lodníci odmítají platit daně dvakrát | E15.cz

Tvrdí, že jim postupem úřadů vznikla škoda. Podle lodníků jim úředníci v minulosti mylně sdělili, že příjmy z Nizozemska v Česku danit nemusejí. Uvedla to televize Prima, podle které trestní oznámení směřuje na finanční úřad v Rumburku a ministerstvo financí.

Podle vzájemné smlouvy o zamezení dvojího zdanění musejí lodníci platit daně v místě své rezidence, tedy v Česku. Lodníci ale daně zaplatili v minulosti v Nizozemsku. České finanční úřady po nich nyní chtějí doplatky daní zpětně za tři roky včetně penále někdy i ve výši statisíců korun.

Ministr financí Ivan Pilný (ANO) Primě řekl, že vypovědět smlouvu Česko nemůže, protože je pro něj výhodná. "Zdanění v Holandsku a Česku je prostě jiné. A ti lidé si samozřejmě vybrali tu příjemnější variantu a ty následky, které z toho vyplývají, jsou nepříjemné," dodal.

Podle dřívějších informací z tisku se problém týká zhruba 500 lodníků, kteří se plaví na nizozemských lodích a v Nizozemsku platí daně. Jejich placení v Česku vyžaduje u lodníků dodatek ke vzájemné smlouvě o zamezení dvojímu zdanění s Nizozemskem z roku 1974.

Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) v polovině dubna požádal ministerstvo financí, aby těmto námořníkům pomohlo. Ministerstvo by jim mělo poskytnout pomoc při žádostech o vrácení daní, které námořníci zaplatili v Nizozemsku. Zároveň by měl úřad vyvinout tlak na nizozemskou daňovou správu, aby zaplacené daně byly vráceny co nejdříve.