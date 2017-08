Fincentrum možná znovu změní majitele. Kolem majority ve firmě krouží Italové | E15.cz

Fondy kontrolující poradenskou firmu by prodaly podle plánu: po pěti letech od nákupu.

Kontrolní podíl ve finančně poradenské společnosti Fincentrum možná změní majitele. Tandem mezinárodních investičních fondů držících v současnosti ve firmě majoritu podle zdrojů deníku E15 zvažuje prodej své investice. Z rukou finančních investorů by tak Fincentrum zamířilo po bezmála pěti letech do náruče strategického kupce. Tím by podle informací listu mohla být i italská banka Intesa Sanpaolo.

„V blízké době, tedy během měsíce dvou, se určitě nic takového nenastane. V neformální rovině se ale zájemci, kterým by se taková investice hodila, objevují. Oficiálně ale žádný obchod zatím iniciován nebyl,“ uvádí zdroj blízký akcionářům, který si nepřál být jmenován.

Fincentrum v současnosti kontrolují fondy ARX Equity Partners a Capital Dynamics. Podle zdroje by v případě uzavření obchodu jednaly ve shodě. „Žádný strategický investor nekoupí ve firmě tohoto typu minoritní podíl,“ dodává zdroj.

Podle zdrojů z řad poradců obeznámených se situací zatím dosavadní jednání zkrachovala na ceně. „Prodej majority by v současnosti dával smysl nejen z hlediska toho, jak strategicky fungují jeho současní majitelé, ale i protože trh prodejům těchto firem pohledem ocenění vysloveně přeje,“ říká akviziční poradce, který si nepřál být jmenován.

Fondy koupily podíl ve Fincentru na počátku roku 2013 od zakladatelů firmy Petra Stuchlíka a Martina Nejedlého. Už tehdy se zmiňoval jako horizont možné investice přelom let 2017 a 2018. „V horizontu nějakých pěti let budou investoři pravděpodobně řešit exit,“ uvedl v říjnu roku 2013 v rozhovoru pro deník E15 spolumajitel Fincentra Martin Nejedlý.

Samotní aktéři potenciální obchod nepotvrdili. „Zásadně nekomentujeme spekulace na trhu, které se týkají jakékoli společnosti z našeho portfolia,“ uvádí řídící partner fondu ARX Brian Wardrop. „Tržní spekulace nemůžeme komentovat,“ uvedl i mluvčí italské banky Intesa Sanpaolo Simone Blasi.

Tandem investičních fondů koupil podíly ve Fincentru podle tehdejších spekulací za tři čtvrtě miliardy korun, celé Fincentrum bylo v okamžiku nákupu podle společníků firmy oceněno na více než miliardu.