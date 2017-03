Goldman Sachs stěhuje zaměstnance kvůli brexitu

Rozhodnutí obyvatel Velké Británie vystoupit z Evropské unie se začíná projevovat i na bankovním sektoru země. Americká banka Goldman Sachs pro televizi CNBC potvrdila, že nehodlá čekat na to, jaké dohody se podaří tamní vládě dojednat pro britský finanční sektor.

Během následujících osmnácti měsíců proto hodlá uvést do pohybu plán, jehož součástí bude přesun stovek zaměstnanců do Německa a Francie, kde finanční dům také disponuje bankovní licencí. V těchto zemích banka také plánuje masivní investice do infrastruktury, technologií a lidí.

„Vyslyšeli jsme to, co naši klienti požadují,“ uvedl výkonný ředitel banky Richard Gnodde. Připomněl, že se přesun bude týkat jen zlomku londýnských zaměstnanců: „Ať se bude dít cokoliv, Londýn pro nás zůstane velmi významným regionálním i globálním finančním centrem,“ dodal. Celkově Goldman Sachs zaměstnává přibližně sedmatřicet tisíc lidí, šest tisíc je jich v současnosti ve Velké Británii.

Premiérka Spojeného království Theresa Mayová již 29. března spustí článek 50 Lisabonské smlouvy, který umožní zemi vystoupení z Evropské unie. Potvrdil to britský velvyslanec Sir Tim Barrow, který o této skutečnosti informoval předsedu Evropské rady Donalda Tuska.