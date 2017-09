Google spustí své mobilní platby Android Pay již brzy i v Česku | E15.cz

Spuštění její podpory na konferenci E15 Premium věnované retailu potvrdil produktový manažer Visy Josef Kunčar. Dalším partnerem Googlu na Android Pay je i společnost MasterCard.

Podle Kunčara to bude pro český trh další inovační krok, který jej posune dál. Mobilní zařízení a platby jimi by měly hrát v budoucnu podle jeho předpokladů podobnou roli, jako nynější bezkontaktní platby. V těch je Česko na světové špičce co do obliby.

Android Pay umožňuje majitelům kreditních, debetních, předplacených nebo byznysových karet využívat jejich chytré telefony s kompatibilním systémem Android ke každodenním nákupům.

Držitelům karet stačí stáhnout aplikaci a nastavit účet. Při placení spotřebitel odemkne svůj chytrý telefon, který přidrží u platebního terminálu určeného pro bezkontaktní platby, a platba je hotova. Obdobné funkce nabízí také konkurenční služba Apple Pay, datum zahájení jejího oficiálního provozu pro české uživatele ale firma ještě neoznámila.

V Evropě se nejvíc mobilní platby využívají ve Skandinávii, kde je ostatně nejrozvinutější trh s platebními kartami. Mobilní platby pak nejvíce využívají lidé ve věku 18 až 34 let neboli generace mileniálů. V průměru 57 procent z nich využívá mobilní zařízení k posílání peněz přátelům oproti 45 procentům lidí z evropské populace, vyplývá z průzkumu společnosti Visa.