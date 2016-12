Itálie zachrání banku Monte dei Paschi di Siena, vláda kvůli ní vytvořila půlbilionový fond

Italská vláda schválila plán na záchranu banky Monte dei Paschi di Siena ohrožené nedostatkem kapitálu. Vytvořila fond ve výši 20 miliard eur (540 miliard korun), z něhož bude moci třetí největší banka v zemi čerpat. Médiím to dnes řekl premiér Paolo Gentiloni. Pád Monte Dei Paschi by ohrozil úspory tisíců Italů a mohl by vyvolat krizi v celém italském finančním sektoru.

"Dnešek je významným dnem pro Monte dei Paschi, dnem, kdy dochází k obratu a (banka) je schopna vrátit jistotu svým vkladatelům," prohlásil podle agentury Reuters Gentiloni na popůlnoční tiskové konferenci po skončení mimořádného jednání italského kabinetu. Monte dei Paschi krátce po tomto jednání uvedla, že o státní pomoc oficiálně požádá.



Nově vytvořený fond by měl sloužit bankám, které nebudou schopny zajistit si dostatečný kapitál pro svou existenci. Předpokládá se, že jako první z něj bude čerpat právě Monte dei Paschi, která je nejstarší bankovní institucí na světě.



Podobně jako další italské banky se Monte dei Paschi potýká s velkým objemem nesplácených úvěrů. Ve středu banka varovala, že by do čtyř měsíců mohla vyčerpat veškerou svou hotovost. Ve čtvrtek pak oznámila krach svého plánu na získání potřebného kapitálu v objemu pěti miliard eur (135 miliard korun) od soukromých investorů.

Monte dei Paschi potřebuje dodatečný kapitál, aby pokryla ztráty spojené s plánem odprodat špatné úvěry v objemu 27 miliard eur, jak požaduje Evropská centrální banka (ECB). Na získání kapitálu má italská banka čas do konce letošního roku, ECB tento měsíc odmítla její žádost o prodloužení lhůty. Monte dei Paschi v červenci neprošla evropskými zátěžovými testy, v nichž byla označena za nejslabší banku v Evropě.



Italská vláda uvedla, že podrobnosti plánu na záchranu banky založené v roce 1472 teprve budou vypracovány. "Tato záchrana bude vyžadovat nový podnikatelský plán, který budou muset schválit evropské úřady a který třetí největší italské bance umožní obnovit provoz na plný výkon," uvedl ministr hospodářství Pier Carlo Padoan.

Mezi italské banky, které by v příštích měsících mohly mít rovněž potíže se získáním nového kapitálu od soukromých investorů, patří například Banca Popolare Di Vicenza, Veneto Banca a Banca Carige.



Vysoký objem nesplácených úvěrů v italském bankovním sektoru je pozůstatkem globální finanční krize z let 2008 a 2009. Hodnota špatných úvěrů v Itálii dosahuje 356 miliard eur (9,6 bilionu korun), což odpovídá asi třetině jejich celkového objemu v eurozóně.



Italský parlament již ve středu schválil požadavek vlády, aby si mohla vypůjčit až 20 miliard eur na podporu bankovního sektoru. Pokud vláda celou tuto částku využije, zhorší to již tak napjatý stav veřejných financí. Italský veřejný dluh se nyní pohybuje kolem 133 procent hrubého domácího produktu, což je druhá nejvyšší úroveň v eurozóně po Řecku.