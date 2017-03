K bankomatu jen se smartphonem. Wells Fargo zavádí bezkontaktní bankomaty

Klienti americké banky Wells Fargo & Co mohou ve všech jejích bankomatech ve Spojených státech vybírat peníze jen pomocí chytrého telefonu. Odklon od kamenných poboček a modernizaci bankomatů už ohlásily i další banky, včetně Bank of America a JPMorgan Chase & Co, Wells Fargo je ale první, která bezkontaktní bankomaty instalovala v celé své síti.