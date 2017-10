Klienti UniCredit Bank: Z účtu nám odchází peníze bez našeho souhlasu | E15.cz

„Tleskám vám, z plusového zůstatku mám momentálně mínus osm tisíc. Nějaké vysvětlení? Z ničeho mi to odečetlo peníze, které jsem nepoužil,“ píše jeden z klientů banky na jejím facebookovém profilu. Stejně jako na desítky podobných stížností banka reaguji tím, že se omlouvá za komplikace a situaci řeší.

Mluvčí UniCredit Bank Plocek vyloučil, že by docházelo k nahodilým bezdůvodným transakcím. Připustil, že banka se potýkala s technickými potížemi od pátku minulého týdne od patnácti hodin z důvodu výpadku mobilního a internetového bankovnictví. Transakce, které během tohoto období klienti prováděli kartou u obchodníků, se měly začít postupně načítat se zpožděním tento čtvrtek během večerních hodin.

„Například já jsem platil u OMV v neděli, transakce se mi tím pádem projevila až včera večer. Samozřejmě se mi to projevilo v transakční historii a zůstatku. Klient vidí, za co utratil peníze. Postupně byly zaúčtovány platby po výpadku,“ tvrdí Plocek.

Desítky klientů na facebookovém profilu banky však uvádí závažnější potíže. Poukazují na neautorizované platby nebo naopak na náhodné přičítání finančních částek na účty klientů.

„Mám u UCB bezpoplatkový účet, který nepoužívám. Před výpadkem jsem tam měl cca tři sta korun, nyní mám 57 654 korun (žádná příchozí platba). Pokládal jsem to za chybu v souvislosti s událostmi posledních dnů, tak jsem zkusil v bankomatu dotaz na zůstatek. Ten byl 57 654 korun. Vybrat jsem nezkoušel, bylo by to nezákonné obohacení,“ napsal jeden z klientů na facebooku.

Stížnosti se týkají i toho, že se nezobrazují jednotlivé platby v historii nebo se neodečítají platby po jejích odeslání. „Historie plateb se může objevovat chybně,“ připustila banka v komentáři uživateli a vyzývá nespokojené klienty, aby se obrátili na reklamační oddělení.

Čtěte komentáře nespokojených klientů na facebookovém profilu: