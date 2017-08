Kolotočářský marketing, hodnotí šéf Fincentra nabídku na koupi od Babišova muže pro volby | E15.cz

„Významně bychom navýšili svůj podíl na trhu s finančními produkty i v segmentu životního a neživotního pojištění,“ vysvětlil Morcinek E15, co si od případné koupě slibuje. „Zapadá to do strategie naší dceřiné společnosti M&M Finance, jejíž vedení si dalo za cíl se nejpozději příští rok stát se jedničkou ve svém oboru,“ dodává.

Majitel M&M Reality Holding vidí cenu majoritního podílu v poradenské společnosti v řádu vyšších stovek milionů korun.

Nabídka je reakcí na informaci deníku E15, podle které dva mezinárodní investiční fondy ARX Equity Partners a Capital Dynamics zvažují prodej svého kontrolního podílu ve Fincentru. Koupily ho v roce 2013 od Petra Stuchlíka a Martina Nejedlého, podle tehdejších tržních spekulací za tři čtvrtě miliardy korun. Celé Fincentrum pak mělo mít hodnotu více než miliardy.

Pro Stuchlíka, v současné době generálního ředitele Fincentra, je ale způsob podání nabídky neseriózní. „Finanční ředitel M&M mi koncem minulého týdne poslal mail, kde deklaroval zájem se potkat a získat více informací o transakci,“ uvedl pro E15 Stuchlík. „Ještě než jsem mu stihl odpovědět, vydali o tom tiskovou zprávu. To je kolotočářský marketing zaměřený na jejich síť realitních poradců.“

Informace o prodeji Fincentra Stuchlík komentovat nechtěl. Zdroj deníku E15 blízký akcionářům uvedl, že k případnému obchodu nedojde v nejbližších dvou měsících.

Morcinek vedle svého podnikání přímo vstoupil do politiky letos v březnu, kdy se stal volebním manažerem hnutí ANO.