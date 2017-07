Lovci dluhů z holdingu APS založili miliardový fond | E15.cz

Český investor a správce pohledávek APS Holding skupující po Evropě nesplácené bankovní úvěry sbírá kapitál pro další byznys. Nový fond Epsilon s lucemburskou adresou bude mít palebnou sílu bezmála půl miliardy eur a firma se s ním spolu s investory z řad evropských penzijních fondů, zahraničních bank i movitých privátních rodin chystá pustit do byznysu v Itálii, Řecku a na Balkáně.

APS chce fond spustit do konce letošního roku, aktuálně je zhruba z poloviny naplněn. Vklad přislíbila mimo jiné i investiční společnost IFC ze skupiny Světové banky.

„Cílová velikost fondu až kolem 450 milionů eur nám dá možnost zúčastnit se více velkých tendrů na nesplácené úvěry. Peníze chceme použít na evropský trh, struktura bude záviset na konkrétních příležitostech. Je možné, že na italský trh půjde od dvaceti do padesáti procent peněz, důležitý bude ale i Balkán. Díváme se nicméně na celý trh od Polska až dolů do Řecka a na Kypr,“ říká šéf APS Martin Machoň.

Zatím posledním dokončeným obchodem APS bylo červencové převzetí správy balíku pohledávek kyperské Hellenic Bank v účetní hodnotě 2,3 miliardy eur. Koncem května pak čeští lovci dluhů koupili od největší chorvatské banky Zagrebačka, která je součástí italské finanční skupiny UniCredit, balík problémových půjček v hodnotě přes 15 miliard korun.

„Trend čištění rozvah bank v Evropské unii zcela zřetelně probíhá. A to nejen v Itálii, ale i ve Španělsku nebo třeba ve Velké Británii. Banky mohou být navíc mnohdy motivovány prodat špatné úvěry s výraznou slevou konkrétním firmám namísto veřejné dražby. Už jen z toho důvodu, že přílišná medializace značného objemu špatných půjček by nestavěla do dobrého světla ani samotné prodejce, ani unijní centrální banky,“ uvádí analytik BH Securities Martin Vlček.

Podle odhadů APS budou v regionech střední, jižní a východní Evropy v následujících dvou letech na prodej úvěry v účetní hodnotě kolem 170 miliard eur. Do roku 2020 by totiž měla proběhnout podstatná očista úvěrového portfolia bank z Itálie, Řecka či Kypru. „Příležitosti k nákupům porostou zejména ve druhé polovině příštího roku, kdy lze očekávat růst sazeb Evropské centrální banky,“ dodává ekonom Cyrrusu Lukáš Kovanda.