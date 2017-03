Matce Providentu konkurence ubrala zisk, chce licenci od ČNB

International Personal Finance, mateřská firma Providentu, oznámila svůj čistý zisk před zdaněním za minulý rok ve výši 92,6 milionu liber (téměř 3 miliardy korun). O roku dříve to bylo 116 milionů liber. Celoroční dividenda zůstala na úrovni 12,4 pence za akcii.

V České republice Provident dosáhl zisku před zdaněním za rok 2016 13,6 milionů liber, minulý rok to bylo 14,7 milionů.

Příčinou mírného poklesu zisku jsou dlouhodobé investice do nových produktů a technologií v souladu se strategií společnosti, dále také rostoucí konkurence na finančním trhu a v neposlední řadě náklady spojené se změnami souvisejícími s novou legislativou, píše se v tiskové zprávě společnosti.

Provident na konci loňského léta inovoval produktovou nabídku na základě rostoucího zájmu o vyšší úvěry s delší dobou splácení a také splácení úvěrů na účet. Trvale roste počet zákazníků, kteří při splácení preferují měsíční frekvenci oproti týdenní. Nová produktová nabídka prý reflektuje tyto trendy a svými parametry se přibližuje nabídce bankovních poskytovatelů úvěrů.

„Naší hlavní prioritou pro letošní rok je získání licence od České národní banky a další rozšíření stávající nabídky hotovostních i bezhotovostních půjček. Chystáme se také spustit plnohodnotný online produkt pod značkou Provident,“ řekl Petr Šaštinský, generální ředitel českého Providentu.

Celkový zisk IPF ovlivnil mírný pokles v segmentu hotovostních půjček do domácnosti a investiční náklady ve výši 4,7 milionu liber do online aktivit divize IPF Digital. Pozitivně se do zisku promítly silnější směnné kurzy. Počet zákazníků činí nyní 2,5 milionu, objem poskytnutých půjček se zvýšil o osm procent a výnosy vzrostly o jedno procento. Celoroční dividenda zůstala na loňské úrovni ve výši 12,4 pence za akcii.

Gerard Ryan, generální ředitel IPF, uvedl: „Uplynulý rok byl pro nás velmi složitý zejména kvůli legislativním změnám v řadě zemí Evropy a sílící konkurenci na tradičních evropských trzích. Naše strategie se nemění – výnosy z našeho tradičního segmentu hotovostních půjček do domácnosti chceme využít zejména k investici do segmentu online úvěrů v divizi IPF Digital, který celosvětově roste a tento trend bude pokračovat.“

Provident Financial působí na českém trhu 20 let a od vstupu na trh poskytla úvěr miliónu klientů. Nabízí hotovostní i bezhotovostní půjčky, které jsou bezúčelné a bez ručitele. V České republice zajišťuje zázemí společnosti 600 zaměstnanců a na 2 tisíce obchodních zástupců. Provident je členem České leasingové a finanční asociace.