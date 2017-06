Mzdy i nadále porostou. Nahoru je tlačí nízká nezaměstnanost, říkají analytici | E15.cz

K růstu mezd pomáhá především nízká nezaměstnanost, nedostatek pracovních sil a růst minimální mzdy. To by mělo vést k celoročnímu růstu průměrné mzdy kolem pěti procent, odhadují analytici. Tento vývoj zároveň podle nich zajistí, že soukromá spotřeba zůstane letos tahounem růstu ekonomiky. Zároveň někteří ekonomové upozorňují, že takový růst mezd není kvůli konkurenceschopnosti ekonomiky dlouhodobě udržitelný.

Průměrná hrubá měsíční mzda v Česku v prvním čtvrtletí letošního roku meziročně vzrostla o 5,3 procenta na 27 889 korun. Po odečtení inflace, tedy růstu cen, se výdělek zvýšil o 2,8 procenta. Průměrná mzda vytrvale roste v Česku již od začátku roku 2014.

"K akceleraci mezd přispívají zejména čím dál palčivější nedostatek volné pracovní síly a razantní zvýšení minimální mzdy," uvedl hlavní ekonom UniCredit bank Pavel Sobíšek. Celoroční růst mezd, který odhaduje na pět procent, tak podle něj bude dostatečný k tomu, aby zajistil, že hlavním tahounem české ekonomiky zůstane soukromá spotřeba.

"Mzdy podpořilo napětí na trhu práce s nezaměstnaností nejnižší od roku 2008. Ta dává zaměstnancům a především odborům dobrou vyjednávací pozici. Proto lze očekávat další tlak na růst mezd. Očekáváme, že průměrná nominální mzda letos poroste o 4,5 procenta," uvedla rovněž analytička Raiffeisenbank Monika Junicke.

Stabilní růst mezd by se tak rovněž podle analytika společnosti Akcenta Miroslava Nováka měl i nadále kladně promítat do spotřeby domácností. Ta je podle něj nejstabilnější složkou HDP. "Pozitivní zprávou navíc je, že jak vnější, tak i domácí ekonomický vývoj naznačuje, že mzdy podobně rychlým tempem porostou i v nadcházejících čtvrtletích letošního roku," uvedl.

Podle analytika ČSOB Petra Dufka se zdá, že reálně si lidé letos polepší o necelá tři procenta. "To v podstatě odpovídá dřívějším očekáváním a vlastně to ani nevyvolává dodatečné inflační tlaky, které by měly ČNB nutit k brzké akci v podobě zvýšení úrokových sazeb," uvedl.

Hlavní ekonom ING Jakub Seidler upozornil, že nejrychleji mzdy rostly pracovníkům ve stravování a ubytování, což souvisí se zavedením EET a také dalším růstem minimální mzdy. "Tento jedenáctiprocentní nárůst se mírně projeví i v celkové dynamice mezd v letošním roce a zvýší ji o několik desetin procentního bodu," uvedl.

Hlavní ekonom Deloitte David Marek upozornil, že současné tempo růstu mezd není dlouhodobě udržitelné. "Mzdy totiž rostou rychleji než produktivita práce, jednotkové mzdové náklady již druhým rokem stoupají a cenová konkurenceschopnost se zhoršuje. Dohromady s posilováním kurzu koruny jde o nebezpečnou kombinaci pro exportně orientovanou ekonomiku spoléhající zejména na výrobu a export zboží s nízkou přidanou hodnotou," uvedl.