Nejsem střelec, co si na nákup půjčuje, říká investor Drahotský. Teď poradí i čtenářům E15 | E15.cz

Ředitel finančních trhů J&T Banky Daniel Drahotský se na českém kapitálovém trhu pohybuje od začátku devadesátých let. Má raději jednodušší instrumenty – akcie, dluhopisy, fondy i jednoduché opce. „Nemusím příliš komplikované struktury s nepřehlednou spletí rizik. Nejsem střelec, co si na nákup půjčuje. Dlužím na hypotéce, a to mi stačí,“ říká investor, který bude ode dneška radit čtenářům v nové VIP investiční poradně webu E15 Premium.