Nordea se stěhuje. Největší skandinávská banka se přesouvá do eurozóny | E15.cz

Největší skandinávská banka Nordea přesune své sídlo ze Švédska do Finska, které je součástí eurozóny. Přesun sídla do bankovní unie je v nejlepším zájmu klientů, akcionářů a zaměstnanců, prohlásil generální ředitel banky Casper von Koskull. Nordea je jedinou skandinávskou bankou, která je považována z globálního hlediska za systémově důležitou, tedy takovou, jejíž krach by mohl ohrozit stabilitu finančního systému.