Oldřich Dědek z ČNB: Politika bydlení pro všechny se Evropě vymstila | E15.cz

Myslíte si, že český realitní trh je zralý na zásadní změnu v regulaci, kterou navrhuje nový zákon o ČNB?

Nedomníváme se, že nám hrozí nějaká hypoteční krize. Jenom víme, že když je nějaká bublina v rozjezdu, tak se velmi těžko krotí. Neznamená to, že v současnosti panuje nějaká dramatická situace v realitách. Ale údaje, které máme, nesporně svědčí o tom, že je zde velmi rychlá dynamika úvěrů. Zejména v Praze vidíme, že ceny nemovitostí se odtrhují od fundamentálních hodnot. To jsou všechno příznaky, které sice nejsou příznaky hrozící krize, ale je dobré se nějakým způsobem snažit tu aktivitu tlumit.

Zákon, jak je navržen, zřejmě neprojde v původní podobě. Pokud bude významně osekán, může to v budoucnu ohrozit finanční stabilitu Česka?

To by mě mrzelo, ale současně neodradilo od toho, abychom ty změny dále prosazovali. Změny v zákoně, které spočívají v zavedení nových ukazatelů, jsou přímo cíleny na hypoteční trh. My si myslíme, že je to efektivní nástroj. Samozřejmě před volbami se na to politici dívají i z takové té druhé stránky. Není to žádný výmysl ČNB, je to celosvětový trend, důsledek velmi trpké zkušenosti, kterou má řada zemí z nedávné krize, kdy taková ta politika bydlení pro všechny se velmi vymstila a nakonec na to doplatily ty nejzranitelnější skupiny lidí. A my bychom chtěli zamezit tomu, aby se něco podobného opakovalo.

Prosazujete ukazatele, které by představovaly revoluci v posuzování bonity klienta, na čem vám v zákoně nejvíce záleží, od čeho byste neradi slevovali?

Nemyslím si, že by naše návrhy byly revoluční, měli jsme tu misi MMF, která naši snahu podpořila. Těžiště je v tom, že některé ukazatele, které v současnosti můžeme dávat jako doporučení pro bankovní sektor, banky respektují, ale někdy laxně. Zejména když limity zpřísňují, je snaha to někdy obcházet, takže si myslíme, že mít možnost nastavovat pravidla ze zákona je za situace přehřátého hypotečního trhu prospěšnější. Diskuze se vede kolem dvou tří ukazatelů, to znamená, aby zde byl nějaký limit pro to, aby si lidé museli něco našetřit, když kupují byt. Dále aby hypotéky nedostávaly domácnosti, kde podíl splátek je enormně vysoký v poměru k jejich příjmům.

Už od dubna se tím ale značná část poptávky odřízla, když to půjde dál, na hypotéku dosáhne málokdo.

Je v tom i spekulace, negativní roli sehrávají i zprostředkovatelé hypotečních úvěrů, kteří používají tu taktiku, vezměte si radši tu hypotéku teď, než se to zpřísní, což je neférová komunikace. Bohužel něco takového se děje.