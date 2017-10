Povinné ručení se prodraží. Kvůli růstu škod plánují pojišťovny zvýšení cen | E15.cz

Škody v pojištění odpovědnosti za provoz vozidla rostou, takže povinné ručení by obecně mělo zdražovat, zejména rizikovým klientům. Shodly se na tom pojišťovny. Sazby podle nich neporostou klientům, kteří jezdí bez nehod. Pojišťovny se stále více snaží o to, aby cena výrazněji odrážela to, jak řidič skutečně jezdí.