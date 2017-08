Přestože hypotéky zdražují, jejich objem dál roste. Možná překoná rekord | E15.cz

Letošní rok má zatím podle analytika Fincentra Josefa Rajdla co do objemu našlápnuto na další rekord. Hypotéky přitom letos zdražují, průměrná úroková sazba v červnu stoupla podle Hypoindexu na 2,04 procenta a ocitla se tak na nejvyšší úrovni od ledna 2016. Loni v prosinci byla sazba na minimu 1,77 procenta. V prosinci začal platit zákon o spotřebitelském úvěru a velké banky v této souvislosti ohlásily růst sazeb.

"Přestože byla první polovina roku nečekaně silná, rekordu na trhu hypoték se zřejmě nedočkáme," řekl ředitel poradenské firmy Chytrý Honza Jiří Paták. V závěru letošního roku očekává dopad nového zákona o spotřebitelském úvěru, přísnějších doporučení České národní banky a také zvýšených úrokových sazeb. Loni zákazníci právě z těchto důvodů spěchali s vyřízením hypotéky do konce roku a díky tomu bylo poslední čtvrtletí z hlediska sjednaných hypoték extrémně vysoké.

K tlumení rizik spojených s růstem hypotečních úvěrů by podle centrální banky mělo přispět zvyšování úrokových sazeb. ČNB v polovině června opět zpřísnila podmínky pro poskytování hypoték. Vedl ji k tomu rychlý růst cen nemovitostí i objemu úvěrů na bydlení. Při zhoršení ekonomiky by se mohla řada domácností s hypotékou dostat do problémů se splácením. Banka proto rozšířila loňské doporučení ohledně poskytování hypoték. Nově se bude vztahovat na všechny poskytovatele úvěrů a současně i na další úvěry, které jsou klientovi poskytnuty poté, co získá hypoteční úvěr.