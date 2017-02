Regulace bank dělí USA a Evropu. Trump přibližuje svět dalšímu kolapsu, říká Draghi

„Poslední věcí, kterou nyní potřebujeme, je uvolnění regulace,“ uvedl počátkem tohoto týdne Draghi v Evropském parlamentu. Reagoval tak na Trumpovo páteční nařízení přezkoumat takzvaný zákon Dodd Frank přijatý v roce 2010.

Balík předpisů měl tehdy podle zákonodárců předejít další finanční krizi s požadavkem posílení bankovního kapitálu i omezením obchodování s rizikovými finančními deriváty. Případné zrušení zákona je podle Draghiho zárodkem pro příští finanční krizi.

„Protisměrný vývoj regulace finančního sektoru jen zvýší příležitosti k tomu, čemu se říká regulatorní arbitráž. To, co bude v Evropě nemožné, obtížné nebo nákladné, se přestěhuje do USA. A s tím i zisky, ale i riziko,“ soudí hlavní ekonom Deloitte David Marek. Podle pozorovatelů ale může být Trumpova snaha prologem ke změně přístupu k pravidlům pro bankovní podnikání napříč světem.

„Ačkoli se Trumpova iniciativa týká bank v USA, může být začátkem obratu v procesu globálního zpřísňování regulace,“ míní hlavní ekonom UniCreditu Pavel Sobíšek. „V Evropě už možná regulační kyvadlo kmitá příliš rychle, což omezuje efektivitu bank při jejich podnikání a obrací se proti zájmu jejich klientů,“ připomíná Sobíšek. Trump přislíbil zrušení regulatorního balíku Dodd Frank už před svým zvolením.

Pro akcie bank obchodovaných na Wall Street šlo o životodárný impulz, jen od zvolení Donalda Trumpa prezidentem podražil do současnosti akciový index amerických bank více než o čtvrtinu, zámořské banky se tak na burze obchodují nejdráže od října předkrizového roku 2008.